Andalucía rechaza el cheque de Montero y da un portazo a la quita de deuda que busca «salvar a Sánchez»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a dejar claro este martes que su gobierno no va a aceptar la quita de deuda aprobada este martes en el Consejo de Ministros, ya que sólo responde a una «operación política» para que Pedro Sánchez pueda seguir aferrado al sillón de la Moncloa.

«Lo digo bien claro: nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España», ha sentenciado en una rueda de prensa en Santander junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que también se ha negado a «morder ese anzuelo».

Moreno ha enumerado «muchas razones» por las que renunciar a este cheque del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Primero, porque «no es favorable para Andalucía»: «Lo dice la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), lo dice la Agencia de calificación y lo dicen los expertos de economía», ha agregado.

Segundo, porque Andalucía «no tienen ningún problema de deuda. Quien tiene un problema de deuda es Cataluña. La de Andalucía está dos puntos por debajo de la media y es la más baja de los últimos 12 años. Es una de las cinco comunidades autónomas con menos deuda y, por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán», ha recalcado el presidente de la Junta.

A este respecto, cabe recordar que Andalucía mantuvo su deuda en el primer trimestre de 2025 por debajo de la media de las comunidades autónomas, tanto en porcentaje del PIB como per cápita. Según el Banco de España, disminuyó tres décimas frente al cierre de 2024 y quedó en el 18,8% del PIB, su mínimo desde diciembre de 2013. La media autonómica se sitúa en el 21%. La deuda es de 4.690,7 euros por andaluz frente a los 6.955 euros de media y los 11.195,3 euros de deuda por habitante de Cataluña, 2,4 veces la de Andalucía.

«Esto no es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso de Sánchez y el presidente (Salvador) Illa con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para mantenerse en el poder. Esto es salvar a Sánchez, tan sencillo como eso, y para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío, utilizando además los recursos y el aparato del Estado», ha afirmado Moreno.

Además, el presidente de la Junta ha avanzado que Andalucía dirá adiós a los préstamos del Estado a partir de 2026: «Tenemos solvencia para salir a los mercados. Y tenemos tanta solvencia que ya anuncio que a partir del año que viene Andalucía no necesita de ningún instrumento del Estado para financiarse. Nos financiamos exclusivamente con el mercado».

Por último, Moreno ha rescatado las palabras de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que siendo consejera de Hacienda de la Junta (2013-18) defendió en el Parlamento andaluz que «el debate de un modelo de financiación no se puede sustituir por una quita de deuda por mucho que beneficie a Andalucía».

Mientras no se apruebe ese nuevo modelo de financiación, Moreno ha vuelto a reclamar un fondo de compensación, ya que con el actual sistema Andalucía deja de recibir más de 1.500 millones al año. «Estamos ante una cesión más, la enésima, al independentismo catalán. Lo vemos con la quita de la deuda, con la financiación singular de Cataluña y con la reunión del presidente Illa con (Carles) Puigdemont esta misma tarde», ha lamentado, todo a fin de que Sánchez pueda «aguantar una semana más, un mes más o si puede un año más en el poder».