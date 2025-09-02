El anuncio a bombo y platillo de la falsa quita de la deuda por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez tampoco ha calado en el empresariado valenciano. El modelo, que en síntesis supone el trasvase de la deuda de Cataluña al Estado, ha tenido una mala acogida en el resto de España. Así, en la Comunidad Valenciana, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha sido muy clara al respecto por boca de su presidente Salvador Navarro: «Es insuficiente, responde a criterios políticos y no resuelve el problema de la infrafinanciación estructural».

Tal como ha publicado este martes OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez ha aprobado la conocida como quita deuda de las comunidades autónomas. En concreto, se trata de que el Ejecutivo de Sánchez, con el objetivo de conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), va a poner en marcha un mecanismo de cesiones (quita de deuda y financiación privilegiada) ajustado de manera que favorezca a Cataluña.

En el caso de la CEV, organización empresarial de referencia en territorio valenciano, rechaza «de forma tajante» la distribución autonómica de la quita autonómica. La considera «insuficiente, injusta y alejada de realidad» que sufre la Comunidad Valenciana. Si bien, no obstante, se muestra partidaria de una quita «pero no en los términos en que ésta se plantea». Salvador Navarro ha recordado que la Comunidad Valenciana acumula una deuda de más de 60.000 millones de euros y es la más endeudada en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y renta per cápita: «Los criterios aplicados por el Gobierno» llevan, según Navarro, a que la Comunidad Valenciana sea «la menos beneficiada en el reparto de la quita». Y «No corrige la desventaja que históricamente arrastramos frente al resto de Comunidades».

La CEV denuncia que los criterios utilizados para repartir la condonación y que el Gobierno presenta como objetivos, no garantizan la equidad territorial: «Se intentan vender como técnicos lo que en realidad no son más que criterios políticos. Y eso, no sólo no resuelve desigualdades, sino que perpetúa un modelo injusto con el territorio».

La CEV considera que la quita de la deuda del Gobierno de Sánchez no es más que «un parche», que no aborda el problema de la infrafinanciación autonómica, que «condena» a la Comunidad Valenciana a ser la peor financiada del Estado español, pese a ser la que soporta el mayor esfuerzo fiscal del país.