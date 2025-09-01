Andalucía condena la «traición» de Montero y su «conversión al independentismo» con la quita de deuda

La Junta de Juanma Moreno ha calificado de «traición a Andalucía» la condonación de deuda impulsada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, puesto que la medida «sólo beneficia» a las comunidades con más endeudamiento, como Cataluña.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera «llamativo» que Montero, también secretaria general del PSOE de Andalucía, «se haya convertido al independentismo»: «Ahora pretende imponernos un modelo de financiación singular hecho a medida para Cataluña, favoreciendo una vez más al independentismo» que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa, ha aseverado.

En una entrevista en Onda Cero, Sanz ha recalcado que Cataluña «tiene el doble» de deuda que Andalucía y que la condonación «no significa prácticamente ni un euro más» que la Junta pueda destinar «a hospitales, médicos o educación». Además, ha vuelto a reclamar la reforma del sistema de financiación y ha remarcado que la Junta «siempre» defenderá «el respeto a Andalucía».

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas. Según los últimos datos trimestrales del Banco de España, Cataluña es la comunidad que más deuda acumula con el Estado en términos absolutos (89.700 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (60.368 millones), Andalucía (40.490 millones) y Madrid (39.651 millones).

En el primer trimestre de 2025, Andalucía redujo su deuda pública en tres décimas respecto al dato de cierre de 2024, hasta el 18,8% de su PIB, la cifra más baja desde 2013.

Los españoles «merecen saber la verdad»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, también ha expresado este lunes su rechazo a la condonación de deuda autonómica, ya que supone una «trampa» y un «maquillaje contable» por «exigencia» del independentismo catalán, concretamente de ERC a cambio de apoyar al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La consejera ha señalado que los andaluces y españoles se «merecen saber la verdad» sobre lo que hay detrás de esa condonación de deuda. Según ha sostenido, al independentismo catalán sí «le interesa la condonación», porque ya tiene la «financiación singular y privilegiada» que dará a Cataluña «el 100% de los tributos, cuando el resto de comunidades sólo recibimos el 50% de la recaudación».

En declaraciones a Canal Sur Radio, Carolina España ha indicado que Cataluña es una de las comunidades autónomas «con más deuda de todo el país», porque «durante la pandemia y el procés se ha dedicado a despilfarrar, y al final ese despilfarro lo vamos a tener que pagar todos los españoles».

«Es un pago al chantaje del independentismo», ha rematado la consejera, añadiendo que la condonación «no supone, en ningún caso, un dinero extra que llegue a Andalucía ni que llegue a ninguna otra comunidad autónoma». «Es una amnistía contable y un maquillaje contable, porque se pasa del balance de la Junta al balance del Estado», ha sentenciado, recordando que «la deuda no desaparece, sino que se mutualiza».