Guardiola convocará elecciones anticipadas en Extremadura el próximo martes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocará el martes elecciones autonómicas anticipadas. Según fuentes cercanas al Ejecutivo extremeño, «a la vista de que la izquierda y Vox coinciden en bloquear los mayores Presupuestos de Extremadura, la presidenta cumplirá con la hoja de ruta que avanzó para evitar que el crecimiento de Extremadura sea frenado».

Las elecciones darían paso a una nueva legislatura de cuatro años, tal y como determina la norma de mayor rango, el Estatuto de Autonomía de Extremadura. El martes se confirmaría, con la votación de las enmiendas, la ausencia de apoyo de Vox y PSOE para la aprobación de los presupuestos y a continuación, Guardiola anunciará la convocatoria anticipada.

Si bien el escenario más probable es el de la convocatoria de elecciones anticipadas, fuentes del PSOE, a pesar de presentar una enmienda a la totalidad, aún mantienen la puerta abierta a apoyar los Presupuestos Generales de Extremadura en vista de un potencial descalabro electoral.

Guardiola ya había anticipado en un mensaje dirigido a Vox que si no le aprobaban los Presupuestos de Extremadura para 2026, convocaría elecciones. El argumento de la presidenta de la Junta reside en que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos» ni «de las tensiones».

«El escenario planteado es: o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños», se reafirmó la presidenta de la Junta de Extremadura el pasado 29 de septiembre, añadiendo que «no se puede gobernar a toda costa y porque antes que el gobierno está nuestra tierra».

«Si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura», añadió Guardiola, que el martes confirmará la convocatoria de elecciones salvo sorpresa en forma de aprobación de los Presupuestos por parte del PSOE.

Enmiendas de Vox y PSOE

Vox ha registrado este jueves en la Asamblea una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de Extremadura. En la misma, alegan que «no son los presupuestos de Extremadura», sino «los presupuestos de una minoría de Extremadura, de Guardiola y del PP de manera exclusiva». El portavoz parlamentario de la formación verde, Óscar Fernández Calle, se ha dirigido a María Guardiola, de la que dice que «no tiene a bien ni siquiera mirar las propuestas que nosotros le enviamos y que además nos insulta». Por tanto, alega que «esta enmienda a la totalidad está mucho más que justificada».

Preguntado por la enmienda a la totalidad que también formula el PSOE a los Presupuestos Generales de Extremadura, el portavoz de Vox ha dicho que el martes votarán lo que crean «conveniente» y que los medios «tendrán evidentemente cumplida cuenta cuando lo vean».

Los socialistas extremeños, aseguran en voz de su líder, Miguel Ángel Gallardo, que la negativa a la aprobación de Presupuestos y el potencial adelanto electoral representa «una oportunidad para que los extremeños acaben con el infierno de Gobierno que tienen».