Macrooperación contra la inmigración ilegal en Motril: 27 detenidos y redadas en varios locales de ocio

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas en Motril (Granada) por presunto favorecimiento de la inmigración ilegal e infracciones a la Seguridad Social en una macrooperación que ha incluido la inspección de cuatro locales de ocio nocturno de la localidad.

La actuación policial, desplegada en el marco de la operación Bogotá, ha permitido identificar a un total de 74 personas y se han incoado además cinco actas de sanción en materia de Seguridad Social. Los locales inspeccionados estaban frecuentados principalmente por ciudadanos de nacionalidad colombiana.

La investigación arrancó a raíz de varias quejas ciudadanas recibidas en el portal [email protected] que ponían de manifiesto la comisión, desde esos locales nocturnos, de una serie de irregularidades relacionadas con delitos contra la legislación en materia de extranjería y otros vinculados a la salud pública y el tráfico de drogas.

Una vez analizada la información recopilada, se desplegó un dispositivo conjunto en el que participaron varias de la Policía Nacional (Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica), además de la Policía Local y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

Durante el operativo fueron detenidas las 27 personas, todas de nacionalidad colombiana, como presuntos responsables de delitos contra la inmigración ilegal y de infracciones a la normativa de Seguridad Social. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Motril, en funciones de guardia.

Otros ocho detenidos en Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado este lunes en Sevilla una organización criminal de ámbito internacional dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España. La operación se ha saldado con ocho detenidos, incluidos los principales responsables.

La red captaba en Colombia a hombres y mujeres en situación de necesidad y les ofrecía un pack de viaje para llegar a España, asumiendo una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Los investigadores han acreditado al menos 22 entradas irregulares por este vía.

🚩Operación en #Sevilla Desarticulada una organización criminal que traficaba con personas entre #Colombia 🇨🇴 y #España 🇪🇸 Captaban a mujeres y hombres vulnerables, imponiéndoles deudas de hasta 5.000 💶 Hay 8 #detenidos, incluídos los líderes🚔 pic.twitter.com/8NMe2EtIzO — Policía Nacional (@policia) December 22, 2025

Las víctimas viajaban como supuestos turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, con dinero en efectivo que debían devolver nada más llegar. Una vez en España, la organización actuaba como una agencia de colocación y les buscaba trabajo, principalmente en el cuidado de personas dependientes en la provincia de Sevilla y en la hostelería en Cádiz.

En algunos casos, la red facilitaba documentación de terceros –personas regularizadas o vinculadas a la organización– para dar de alta a las víctimas de forma irregular, a cambio de 200 euros al mes. Los titulares reales de esos documentos se beneficiaban después de las prestaciones por desempleo generadas.

Cuando las víctimas no podían afrontar los pagos de las deudas, los miembros de la organización criminal recurrían a amenazas directas contra sus familias en Colombia, lo que obligó a algunas de ellas a abandonar sus hogares y cambiar de ciudad.