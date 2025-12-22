Andalucía vuela en exportaciones: récord histórico en octubre y alza del 15% frente al déficit nacional

Andalucía ha firmado el mejor octubre de su historia en comercio exterior. Las exportaciones alcanzaron los 3.803 millones de euros, la mayor cifra registrada para este mes desde que existen datos comparables (1995), con un crecimiento interanual del 15,3%, muy por encima de la media nacional, que se situó en el 3,2%. La Junta de Juanma Moreno atribuye este «notable incremento» de las ventas, principalmente, al tirón del sector aeroespacial y del conjunto de la industria.

Con estos datos, Andalucía suma 33.970 millones de euros exportados entre enero y octubre de 2025, el segundo mejor dato histórico para este periodo, con un crecimiento del 1,2%, también por encima del promedio español (0,8%). La comunidad se consolida como la tercera exportadora del país, con el 10,5% del total nacional, y es la única del podio –que comparte con Cataluña y Madrid– que mantiene superávit comercial: 1.454 millones de euros, gracias a unas importaciones de 32.516 millones.

El contraste es claro con el conjunto de España, que acumula un déficit comercial de 45.799 millones, así como con Cataluña y Madrid, ambas en negativo. Andalucía, en cambio, presenta una tasa de cobertura del 104,5%, lo que le coloca 17 puntos por encima de la media nacional.

Por provincias, seis de las ocho andaluzas aumentaron sus exportaciones y cinco lograron récord histórico. Córdoba fue la que más creció, un 7,7% interanual, mientras que Sevilla lideró el volumen total exportado, con 7.705 millones, pese a un descenso del 7%. Cádiz (+6,6%) y Huelva (-0,7% por la reducción del capítulo energético) completan el trío de cabeza, seguidas por Almería, cuarta, que volvió a batir su récord con 4.678 millones gracias a un crecimiento del 4,1%. Málaga (+4,2%), Granada (+0,9%) y Jaén (+7%) también alcanzaron las mejores cifras de su historia para unos primeros diez meses del año.

China, el mercado que más crece

China fue el mercado que más creció entre los principales destinos, con un alza del 17,5% hasta 1.326 millones de euros. Portugal consolidó su papel como segundo socio comercial, con un récord de 3.213 millones y un incremento del 7,7%. Alemania se mantuvo como primer destino de las exportaciones andaluzas (3.710 millones, el 10,9% del total) aunque con un ligero descenso del 3,7%.

Completan el top 10 Italia, tercer mercado (3.130 millones y un crecimiento del 1,7%); Francia, cuarto (2.972 millones y una bajada del 17,8%); Estados Unidos, quinto y primero no europeo (2.181 millones y una caída del 19,2%); Reino Unido, sexto (1.791 millones y retroceso del 5,6%); Marruecos, séptimo (1.464 millones de euros y una bajada del 11,8%); Países Bajos, octavo (1.432 millones y un aumento del 4,1%); China, noveno, y Bélgica (821 millones y descenso del 24,2%), que cierra la lista.

Por sectores, los combustibles y aceites minerales (4.010 millones y un 11,8% del total) siguen encabezando las ventas al exterior, aunque acusaron una fuerte caída (-21,6%) interanual por la bajada del precio del petróleo. El mayor dinamismo se concentró en la industria, con subidas destacadas en aeronáutica (+53%), química (+164%) y cobre (+134%).

El mayor crecimiento corresponde a la minería, que aumentó un 30,6% respecto al periodo enero-octubre de 2024, hasta alcanzar los 1.463 millones. Le siguen los capítulos de fundición, hierro y acero, con un alza del 30,5% y ventas por 753 millones, y el de cobre y sus manufacturas, que creció un 24,8%, hasta los 2.051 millones.