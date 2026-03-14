Los Mossos dejan a Bartomeu por mentiroso: sí promovió los ataques en redes sociales con perfiles falsos

El ‘Barçagate’ fue uno de los escándalos que más daño ha hecho a la etapa de Josep María Bartomeu como presidente del FC Barcelona. Un escándalo judicial que se destapó el pasado febrero de 2020 por una presunta campaña en redes sociales por él y su directiva para desacreditar a los más críticos con su legislatura. En medio de la investigación, los Mossos han destapado las últimas mentiras del ex presidente ante la jueza.

Todo comenzó este mismo viernes cuando Bartomeu se mostró «muy extrañado» por la actuación de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra, que «ha tardado cinco años para hacer el informe (del ‘Barçagate’) y tres días antes de declarar han presentado más documentación».

Bartomeu aseguró haber hecho «una declaración muy sincera» ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sobre las razones que le llevaron a contratar a la empresa Nicestream para lo que, a priori, debía ser un servicio de monitorización de la reputación del club catalán en las redes sociales. Sin embargo, varias cuentas no oficiales publicaron comentarios negativos hacia jugadores y candidatos a la presidencia del club. Destacaron nombres como Joan Laporta, Víctor Font, Leo Messi, Gerard Piqué, Pep Guardiola, Xavi Hernández y muchos más.

Bartomeu defiende su inocencia

Bartomeu volverá a presentarse en el juzgado en las próximas semanas para completar esa declaración una vez se haya leído la nueva documentación que ha aportado la policía autonómica y que estima entre 5.000 y 6.000 folios más:

«Respeto 100% a los Mossos, pero me está extrañando mucho la actuación de esta unidad de investigación. Todo está siendo muy largo y farragoso», denunció a su salida de la Ciutat de la Justicia. El expresidente y el que fuera su mando derecha como jefe de gabinete en el FC Barcelona, Jaume Masferrer, que también declaró este viernes, están siendo investigados por presunta administración desleal y corrupción entre particulares.

Y es que, según los Mossos d’Esquadra, pagaron 2,3 millones de euros a Nicestream utilizando dinero del Barça, para difamar a personas del entorno de la entidad azulgrana que supuestamente se habían significado en contra de su gestión. Bartomeu explicó que durante su declaración aclaró a la jueza los motivos por los que contrató a Nicestream y no a otra empresa -«nos gustó porque no tenía clientes en el mundo político», apuntó- para llevar a cabo un servicio que consideraba muy necesario en ese momento.

«El Barça tradicionalmente ha tenido un control de lo que se publicaba en los medios convencionales y, con el crecimiento de las redes sociales, creíamos que también debíamos monitorizar lo que se decía en las redes», afirmó. La decisión la ocasionó, según Bartomeu, el revuelo que causó la marcha de Neymar al PSG en el verano de 2017 y lo que sucedió los meses siguientes con el ‘procés’ en Cataluña. «La verdad es que había mucha información en las redes y no podíamos contrastarlas ni podíamos actuar», ha dicho.

Pero que «en ningún caso» contrató la creación de perfiles para difamar a nadie, sino «un servicio de monitoreo de la redes sociales para, a partir de ahí, hacer estrategias y revertir informaciones que no eran ciertas». Al respecto, Bartomeu se desligó de la decisión de la creación de esos perfiles recordando que, como presidente, él ostentaba «la representación del club», pero no trabajaba en él como sí lo hace cualquier ejecutivo. Y que la consigna que se le dio a Nicestream siempre fue «mejorar la imagen y la reputación del Barça» y para eso, «los mensajes han de llegar a las redes sociales siempre en positivo».

Los Mossos desmienten la versión

Sin embargo, Los Mossos han ratificado que Bartomeu, además de conocer de primera mano que intervenían en redes sociales para defender su gestión, promovía enviar mensajes para cambiar la opinión pública atacando a sus críticos, según informa La Cadena Ser.

A pesar de la ampliación del informe de los Mossos d’Esquadra aparecen conversaciones de Whatsapp «entre personas que están en el club y que están sacadas de contexto», Bartomeu sigue despejando balones fuera: «Aportaré las conversaciones enteras, porque dentro de un contexto más amplio se entiende mejor». El expresidente del FC Barcelona también ha justificado que los pagos del contrato con Nicestream fuera siempre fraccionados, «como muchos otros en el club, como por ejemplo el de seguridad o el de limpieza» y no para evitar que pasaran por el control de la junta directiva.

También matizó que si inicialmente no informó de la existencia de esa contrato a su junta fue porque lo que hacían era confidencial. «Tenemos que ponernos en el contexto de 2017, donde hubo enormes momentos de tensión y de mucha preocupación para todos, y queríamos saber qué estaba pasando en Cataluña», concluyó.