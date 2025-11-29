La peste porcina sigue avanzando en España, ya que se han detectado cuatro nuevos jabalíes fallecidos en Barcelona por esta enfermedad que, de momento, en España sólo afecta a Cataluña. Sin embargo, esta situación puede poner en peligro las exportaciones a nivel mundial de España, que fueron de 8.784,6 millones de euros en 2024.

En concreto, en la actualidad España cuenta con más de 80.000 exportaciones de porcino y es el primer exportador a Europa. Asimismo, China ya ha mostrado su preocupación ante esta situación y espera más información para evaluar si paraliza las exportaciones procedentes de España.

Los primeros casos de la peste porcina se han localizado en Cataluña, y esto supone un gran problema, ya que Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más exporta, con un 23% de la producción de toda España. No obstante, la situación podría empeorar si los casos saltan a la comunidad autónoma de Aragón, ya que esta sí que es la principal exportadora y cuenta con el 29% de la producción. Por tanto, en el peor de los casos, estas dos comunidades autónomas podrían estar afectadas en un futuro, y no hay que olvidar que juntas suman más del 50% de la producción de porcino de nuestro país.

Así, con la llegada de la enfermedad a Cataluña, uno de los ejes productores de porcino en España, los expertos estudian ahora el potencial impacto en una industria en la que, sólo entre enero y septiembre de este año, las ventas ya facturaban casi 6.000 millones de euros.

China valora la situación tras los casos de peste porcina en España

Hay que destacar que las exportaciones porcinas españolas están presentes en 130 mercados, donde tienen capacidad de alcanzar a unos 4.000 millones de potenciales consumidores. En ese sentido, China se mantiene como el principal destino, con más de 570.000 toneladas enviadas y una factura que supera los 1.000 millones (datos de 2024).

Por tanto, ahora está por ver si esos terceros destinos deciden cerrar la frontera a la entrada de productos sólo desde las zonas próximas al foco o, por el contrario, vetan la importación desde toda España.

No obstante, la posición desde china es más positiva, ya que en caso de que se detectaran más casos de peste porcina africana en España, las autoridades chinas aceptarán la regionalización de las exportaciones. Es decir, se podría seguir exportando porcino a China desde zonas libres de brotes.

Limitar «al máximo» el impacto económico

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aclarado este sábado que la peste porcina africana que ha reaparecido en España en los últimos días no afecta a los seres humanos, pero ha admitido el impacto económico que tendrá para el sector y ha asegurado que peleará para limitarlo «al máximo».

En los últimos dos días han aparecido en Barcelona seis cadáveres de jabalís que portaban la peste porcina africana, algo que no se veía en España desde 1994. Ya se han cercado 20 kilómetros en el área donde han aparecido los animales, donde hay hasta 39 explotaciones.

En este escenario, Planas ha comparecido en una rueda de prensa para trasladar toda la información que tiene sobre este episodio de peste porcina. El ministro ha explicado que de los seis casos detectados, sólo dos han sido ya certificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Aunque ha admitido la magnitud del suceso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque el abastecimiento de carne de porcino «está asegurado» y no «cabe la posibilidad de transmisión o contagio» para seres humanos.

A renglón seguido, ha pedido toda la prudencia posible al sector productivo y adoptar todas las medidas necesarias en materia de vigilancia y bioseguridad para acotar lo sucedido y que no se propague.