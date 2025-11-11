Adiós a sacar dinero en los cajeros: la UE confirma el cambio y así te afecta

Desde el pasado 28 de junio de 2025, las entidades financieras se tienen que ceñir a la Ley 11/2023 impuesta por la Unión Europea, que obliga a los bancos españoles a modernizar los cajeros automáticos. Esta nueva norma de obligado cumplimiento llega para que las personas con discapacidad o los mayores puedan tener más facilidades a la hora de sacar dinero o realizar cualquier operación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios impuestos por la UE a la hora de sacar dinero de los cajeros.

Los cambios a la hora de sacar dinero en los cajeros automáticos fueron introducidos en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que viene a colación de la transposición de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. Esta nueva norma publicada en el Boletín Oficial del Estado informa que desde el pasado 25 de junio de 2025 los bancos tendrán que adaptar los cajeros automáticos para las personas con discapacidad.

Desde esta fecha, los nuevos cajeros automáticos tendrán que cumplir con una serie de requisitos para ser más accesibles y los ya existentes tendrán un periodo de transición hasta el próximo 29 de junio de 2030, fecha en la que tendrán que estar adaptados para cumplir con las obligaciones impuestas por la Unión Europea. Con ello se pretende dar un margen a las entidades financieras que tendrán que hacer una gran inversión para poder hacer más accesibles los cajeros automáticos a las personas con discapacidad o los mayores que quieran sacar dinero o realizar cualquier operación.

Cambios a la hora de sacar dinero en los cajeros