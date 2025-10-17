Adiós a los cajeros automáticos de siempre: su sustituto ya está llegando a estos pueblos

La Comunidad de Madrid ha tomado una decisión pionera con los cajeros automáticos de los bancos. La región más próspera del país será la primera de España donde todos sus municipios dispongan de cajero automático. Así que los madrileños que residan en pedanías también tendrán a su disposición una sucursal bancaria para poder sacar dinero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de Madrid con los cajeros automáticos de los bancos.

La Madrid de Ayuso es la región más boyante de España y esto no ocurre por casualidad. La Comunidad de Madrid ha vuelto a tomar otra decisión que le hace estar a la vanguardia con respecto a otros puntos del territorio y en esta ocasión su decisión ejemplar tiene que ver, como suele ser habitual, con hacer más fácil la vida a los madrileños. Concretamente, a los ciudadanos que hasta ahora vivían en 63 localidades y no tenían acceso a un cajero automático y que a partir de ahora podrán sacar dinero del banco sin tener que recorrer varios kilómetros.

Esta nueva decisión de la Comunidad de Madrid la anunció hace unos días Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región. Así que esta región será la primera zona de España en la que todos sus municipios dispongan de un cajero automático, haciendo más fácil la vida a los ciudadanos, principalmente las personas de más edad y las que tienen movilidad reducida, que podrán realizar trámites básicos del día a día como ingresar o sacar dinero, consultar el saldo de la cuenta corriente o pagar recibos.

Cajeros automáticos para todos en Madrid

Esto sucede después de que 61 locales con menos de 20.000 habitantes y dos pedanías se hayan sumado a la iniciativa para instalar cajeros automáticos en estas localidades a partir del año que viene. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha sido el que ha anunciado las buenas nuevas en una comparecencia ante los medios de comunicación días después de que la presidenta anunciara esta iniciativa pionera en España.

Estos cajeros automáticos se empezarán a instalar a partir del mes de marzo de 2026 y la inversión de la Comunidad de Madrid ha sido de un total de 70.000 euros. Por ello, el consejero ha celebrado la «gran acogida» que ha tenido esta medida que forma parte del programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid. Para que los cajeros automáticos puedan llegar a estos 61 municipios y dos pedanías, los ayuntamientos han colaborado con la cesión de un espacio para la instalación.

«Estamos hablando de 63 municipios que, en este momento, no tienen un cajero, no tienen una entidad financiera y, gracias a esta medida de la Comunidad de Madrid, van a poder hacer esos trámites básicos, como sacar dinero, también ingresar dinero, pagar los recibos, consultar el saldo, en definitiva, cuestiones que son elementales, pero que son también muy importantes y para todos los madrileños que viven en estos municipios más pequeños», informó Miguel Ángel García Martín en declaraciones que recoge Europa Press.

Así que a partir del mes de marzo los ciudadanos que vivan en estas localidades podrán realizar diferentes tareas en los cajeros automáticos, como sacar dinero, ingresar en la cuenta y diferentes trámites básicos del día a día en estas herramientas habilitadas por los bancos. Como suele pasar en otras materias, la Comunidad de Madrid también está a la cabeza de España en esta iniciativa en la que todos los municipios, independientemente del número de habitantes, pondrán a disposición de sus ciudadanos un cajero automático.