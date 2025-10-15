Ayuso inicia un viaje oficial a Texas: visitará grandes empresas tecnológicas e irá al GP de EEUU de F1

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, emprenderá este jueves un viaje institucional de cinco días a Austin (Texas). La agenda del desplazamiento tendrá un marcado enfoque económico, con visitas programadas a grandes compañías tecnológicas internacionales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera.

Durante su quinto viaje a Estados Unidos, Díaz Ayuso mantendrá encuentros con directivos de estas empresas para fomentar la atracción de inversiones hacia la región madrileña. Asimismo, tiene previsto reunirse con representantes de The University of Texas, una de las universidades públicas más prestigiosas del país y reconocida entre las mejores del mundo.

Ayuso acudirá al GP de EEUU de Fórmula 1

La agenda también incluye una reunión institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson. Además, la presidenta aprovechará su estancia para asistir al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en el Circuito de las Américas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid podrá comprobar ‘in situ’ las tripas de una prueba del Mundial de F1 y tomar nota para el Gran Premio de España de 2026 que se celebrará en Madrid.

Estados Unidos es actualmente el segundo mayor inversor en la Comunidad de Madrid, con 3.375 millones de euros en 2024, lo que supone más de la mitad de la inversión total procedente de ese país hacia España. Desde 2019, año en que Díaz Ayuso asumió la presidencia regional, la inversión estadounidense en Madrid ha aumentado en aproximadamente 850 millones de euros.