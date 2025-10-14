Ayuso revela que ha perdido 2 bebés y rechaza lecciones «de machito» de Sánchez: «Sé lo que es el aborto»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado y rechazado las lecciones de «machito» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de hablar del aborto. Ayuso ha recordado a Sánchez que ha sufrido «dos veces» la pérdida de un bebé y ha declarado que el jefe del Ejecutivo «se cree Dios» a la hora de hablar de este asunto.

«Soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es», ha afirmado Ayuso este martes. «¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», se ha preguntado en declaraciones ante los medios de comunicación, desde una nueva Oficina de Empleo en Madrid.

Ayuso, que ha exigido respeto y anonimato para los médicos objetores de conciencia del aborto, ha señalado a Sánchez por la «ligereza» y «frivolidad» con la que habla del tema del aborto y critica que las mujeres hayan tenido que pasar «de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo».

Estas declaraciones de Ayuso coinciden con la confirmación de Sánchez de que llevará al Consejo de Ministros la reforma para «blindar» el derecho de las mujeres al aborto voluntario, así como a «solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43».

«El aborto en España es legal, pero tiene que ser seguro y sobre todo tiene que ser poco frecuente», ha subrayado Díaz Ayuso, para exponer con datos que en España «se realizan más de 106.000 abortos al año» y que «uno de cada cinco, por cierto, en Madrid, de mujeres que vienen de todas partes de España especialmente de regiones gobernadas por la izquierda».

«Esto es intentar engañar. ¿Queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y que es un fracaso como sociedad, y más en un país en el que faltan niños y políticas en positivo como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid con el niño que está en camino, por las familias que necesitan tener más hijos, en un país que envejece a esa velocidad», ha añadido la presidenta madrileña.

Ayuso defiende a los médicos

La defensa de la Comunidad de Madrid al anonimato de los médicos objetores es total. «No se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo. No puede ser señalado ni por sus familias, ni por sus condiciones económicas ni por nada. Ni tampoco se puede señalar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto, no se puede», ha dejado claro Ayuso.

La presidenta se compromete a «seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid, el respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución española». Ayuso denuncia que «es el Gobierno que dinamita la Constitución que es la ley de leyes».

En un mensaje directo a Sánchez, la jefa del Ejecutivo madrileño ha retratado al presidente del Gobierno. «Esto ya es personal. Lo digo porque hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar, que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido la pérdida de dos bebés, he sufrido por desgracia el drama del aborto, sé lo que es».

«Si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto en España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo», ha zanjado Ayuso.