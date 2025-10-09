Ayuso no hará la lista de médicos objetores al aborto que le exige Sánchez: «No vamos a señalar a nadie»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado este jueves en el pleno de la Asamblea que no hará una lista de médicos objetores al aborto tal y como exige el Gobierno de Pedro Sánchez. «No vamos a señalar a nadie», ha afirmado la dirigente del Partido Popular, quien, dirigiéndose al sector izquierdista, ha añadido que si les parece poco su decisión de conceder libertar al que quiera o no abortar, pueden irse «a otro lado» a hacerlo.

«No voy a hacer una lista negra de médicos nunca», ha subrayado Ayuso en su intervención en la Asamblea de Madrid, donde ha repasado datos y explicado que «cada año se aborta en España a 106.000 personas», mientras que los datos en 10 años ascienden a «un millón». «¿Les parece poco? ¿Quieren más?», ha preguntado la presidenta madrileña a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso ha incidido en que estas cifras le parecen «un fracaso como sociedad» porque «en la mayoría de casos se podría evitar» el aborto. «Está en nuestra mano evitarlo, pero eso les da igual y es de muy poca humanidad», ha criticado la presidenta madrileña. «No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid», ha completado, antes de finalizar con una contundente frase. «¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar».

Díaz Ayuso ha respondido tanto a Bergerot como a la ministra de Sanidad, Mónica García, quiénes habían pedido a la presidenta regional que «cumpla con la ley» en referencia al registro de médicos objetores exigido por el Gobierno de Sánchez. «Pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias», ha enumerado Ayuso en la Asamblea.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha señalado el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos.

«Pregúntele a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes», ha ironizado Ayuso, quien a continuación ha negado que la Comunidad de Madrid, con el PP en el Gobierno, vaya a «obligar a un médico» a actuar «contra su conciencia y su libertad» y que no va a hacer «nunca» una «lista negra de médicos».

Sánchez exige a Ayuso

Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, remitió el pasado lunes una carta a Isabel Díaz Ayuso y a los presidentes de Asturias, Aragón y Baleares, en las que exige la garantía del derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y la lista de médicos que se niegan a practicar abortos por ser objetores de conciencia.

El escrito enviado por Sánchez en representación del Gobierno habla de una «intención de ayudar a superar los obstáculos» en referencia al aborto, y los «obstáculos» que, destaca el presidente del Gobierno, «siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

Pedro Sánchez exige en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos mencionados la adopción, con la mayor celeridad, de las medidas necesarias para crear y regular un registro de personas objetoras de conciencia a la hora de practicar abortos. El Ejecutivo se escuda para ello en el mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.