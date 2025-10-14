El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha intentado atacar a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, denunciando un colapso en el Metro madrileño con una fotografía de un andén del subterráneo de París. La instantánea fue tomada en el año 2023 en el Metro de la capital francesa pero Puente, en su faceta de tuitero, la ha utilizado para tratar de engañar a sus seguidores. Después de recibir numerosas críticas por su tuit, el ministro de Pedro Sánchez ha borrado la publicación.

Puente publicaba en su cuenta oficial de X un mensaje repleto de ironía, si atendemos a la fotografía que le acompaña. «Circulación normalizada en Metro de Madrid», ha compartido el ministro de Transportes. Sin embargo, la fotografía ni es actual ni pertenece al suburbano madrileño, sino a su homólogo de París, en el año 2023, tal y como le han advertido los usuarios.

El ministro de Transportes ha tratado de bromear aprovechando unas incidencias señalizadas públicamente por Metro de Madrid, así como el restablecimiento de la normalidad. Sin embargo y debido al craso error en lo que a la fotografía se refiere, Óscar Puente ha pasado a ser señalado por uno de sus tuits, y no es la primera vez.

Isabel Díaz Ayuso se ha hecho eco de la metedura de pata de Puente a través de las redes sociales. Además de la presidenta madrileña, Ignacio Vázquez Casavilla, consejero delegado de Metro de Madrid, también ha aprovechado la publicación fallida del ministro de Transportes.

«Al ministro Óscar Puente se le ha caído esto», ha escrito Vázquez, quien ha adjuntado a continuación cuatro fotografías del sistema ferroviario nacional, competencia de Transportes, colapsado en la capital española. «Mejor elige entre estas fotos, que al menos es Madrid y no París», le ha dedicado.