Sánchez admite los pagos en metálico a Cerdán, Ábalos y Koldo: «Como se hace en todas las empresas»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha admitido los pagos en metálico a sus dos ex secretarios de Organización en la formación socialista, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y también al asesor del segundo, Koldo García. El jefe del Ejecutivo central se ha escudado en que los pagos a los cabecillas de la trama de corrupción se dieron «como hacen todas las empresas».

«Yo estoy convencido que en toda empresa, si se ha cogido un taxi, lo que hay son liquidaciones de gasto», ha expuesto el presidente del Gobierno, quien a su vez ha presumido de, en su cargo de secretario general del PSOE, no haber participado de esta modalidad. «No era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión he tenido alguna de ese tipo de liquidación de gasto», ha destacado, sobre su pasado en el partido.

«Es que no es una caja, a ver si nos entendemos. Las transferencias que se hacen, la fuente de ingresos, son las cuentas corrientes que tiene el PSOE, algo que también corrobora el informe de la Guardia Civil. Lo que hay son las típicas liquidaciones de gasto cuando uno hace un gasto extraordinario, que tiene una comida, un viaje…», ha completado Sánchez sobre la caja B de su partido.

En una entrevista este martes en la Cadena SER, Pedro Sánchez se ha justificado sobre los pagos en efectivo en el PSOE. «Lo importante es que sea legal, no es tanto que sea un dinero en efectivo o no, sino que sea acorde con la ley de financiación de partidos políticos y claramente es así», ha declarado el jefe del Ejecutivo central, quien asegura que «no hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación del PSOE porque todos los gastos han sido contabilizados y auditados».

Los pagos a Ábalos y Koldo

Cabe destacar que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapa que el PSOE se saltó el máximo legal permitido para los pagos en efectivo en sus abonos a José Luis Ábalos y a Koldo García, por un importe superior a 2.500 euros. Asimismo, Santos Cerdán habría recibido al menos 84 pagos en efectivo entre 2017 y 2024, cuando estalló la trama que ha acabado con el ex secretario de Organización socialista en la prisión de Soto del Real.

La UCO, en el dossier remitido al Tribunal Supremo en el marco del inicialmente conocido como caso Koldo –actualmente trama del PSOE–, que el partido socialista pagó con dinero en metálico en sobres al ex ministro de transportes y a su asesor, García Izaguirre. Además, se indica que algunos de los pagos aparecen justificados como liquidaciones por gastos, pero que otros no aparecen en la documentación aportada por la formación política.

Sánchez defiende a Redondo

El presidente del Gobierno, al ser preguntado por los fallos de las pulseras antimaltrato, se ha defendido al asegurar que «ha habido mucha desinformación por parte de la derecha» alrededor del escándalo que desveló en exclusiva OKDIARIO el pasado 17 de septiembre.

«Ha habido algunas dificultades técnicas», ha reconocido Sánchez, si bien el jefe del Ejecutivo defiende «todas las mujeres han tenido cobertura, protección, e insisto, hoy están más protegidas que antes de que se hiciera este tránsito hacia un modelo de seguridad».

Además, ha defendido a Ana Redondo, ministra de Igualdad. «Tiene todo mi apoyo, toda mi comprensión, porque creo que lo que ha habido es una campaña muy burda de desinformación». Sobre una potencial cese de Redondo, Sánchez lo ha negado rotundamente. «No, se han hecho las cosas bien, la Fiscalía ha dicho que no ha habido desprotección por parte de las mujeres».