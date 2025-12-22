El IBEX 35 sube un 1,15% y cierra en 17.175,90 puntos, alcanzando su máximo histórico

El IBEX 35 ha subido un 1,15% y se ha situado en 17.175,90 puntos este lunes, 22 de diciembre de 2025, alcanzando su máximo histórico.

En la sesión de cierre, el IBEX ha mostrado un rango de cotización que ha oscilado entre los 17.093,10 y los 17.186,60, lo que indica un rango moderado. Además, el volumen total negociado ha alcanzado los 107,86 millones, reflejando una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 ha acumulado un avance moderado del 0,79% en la semana y se revaloriza un 48,88% en lo que va de año.

De este modo, el índice acumula cuatro jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado financiero, Repsol (1,67 %), Aena (1,15 %) Laboratorios Rovi (1,05 %) lideraron las subidas del día. También hallamos Inditex (1,04 %) y Grifols (0,96 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Cellnex Telecom (-1,41 %), Banco de Sabadell (-1,29 %) y Endesa (-0,87 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Bankinter (-0,84 %) y Acciona (-0,8 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Entre las compañías con mayor peso en el índice, Banco Santander y Iberdrola destacaron por sus beneficios netos, de 12.574 millones de euros y 5.612 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo próximas al 3,25%, lo que apoya su atractivo para los inversores.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas han cerrado con movimientos negativos: el DAX de Fráncfort ha retrocedido un 1,42%, el CAC de París ha cedido un 1,09%, el FTSE de Londres ha bajado un 0,11% y el MIB de Milán ha caído un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1754 dólares, con una ligera variación a la baja del 0,85%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,27% y se cotizaba en 89.041,37 dólares. La onza de oro troy, en tanto, marcaba un precio de 4.468,90 dólares, con una disminución del 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se ha apreciado un 1,09% y se ha situado en los 61,79 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se ha encarecido un 0,89% hasta los 57,80 dólares.