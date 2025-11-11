El sindicato CSIF se ha puesto en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear, competente en materia de protección radiológica, para que investigue si la radiación o la exposición electromagnética pueden ser el origen de la epidemia de intoxicaciones que durante los últimos meses están sufriendo los profesionales del Hospital de Toledo. El laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo lleva casi un año sumido en una crisis sanitaria que está provocando «grandes retrasos» en diagnósticos oncológicos.

Durante los últimos meses, los trabajadores de los servicios de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología han sufrido síntomas compatibles con intoxicaciones recurrentes: mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia, entre otros. A principios de año, en los primeros estudios se encontró que había altos valores de formaldehído, y se cerró la sala de tallado, pero las enfermedades han seguido desde entonces.

La explicación del origen

Los datos que maneja la delegada sindical de CSIF son escalofriantes: «En un año ha habido 14 asistencias a las urgencias del Hospital Universitario por parte de los trabajadores. O sea, 14 personas han necesitado ir a urgencias y tienen su informe, obviamente, de tipo exposición de gases».

Los síntomas que describe la delegada son variados y preocupantes, coincidiendo con lo que recoge la documentación médica: cefaleas intensas, aturdimiento, confusión, presión craneal, vómitos, náuseas, irritaciones de garganta, afonías repentinas, eritemas cutáneos y sangrados nasales.

Ante la imposibilidad de explicar los síntomas únicamente por exposición química, el sindicato CSIF ha puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios, solicitando su evaluación y estudio.

La sospecha tiene una base física: encima de la zona de laboratorios, situados en la planta 0 del edificio E, se encuentra el Servicio de Radiodiagnóstico, donde se ubican las áreas de hemodinámica, radiología intervencionista y diagnóstico por imagen. El CSIF ha requerido la intervención de esta entidad independiente para descartar que los trabajadores no estén sufriendo efectos de radiación o campos electromagnéticos.