Sorteo del 11 del 11 de la ONCE de 2025: cuánto cuesta, premios y hasta cuándo se puede comprar

El Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE es uno de los eventos más esperados del año. Este sorteo, que nació en 2011, celebra en 2025 su decimoquinta edición, y desde entonces se ha convertido en una de las citas más importantes de la ONCE. A lo largo de los años, ha repartido millones de euros en todas las comunidades autónomas; la edición de 2024 del Sorteo Extraordinario 11 del 11 dejó su premio mayor de 11 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife. Los demás premios se repartieron entre provincias como Sevilla, Murcia, Madrid, Valencia y Álava, entre otras.

Se trata de una cita imprescindible para todos los amantes de los juegos de azar. Con su premio principal de 11 millones de euros, 11 premios de un millón y cientos de premios adicionales, representa una oportunidad única de cambiar la vida de los participantes por la cantidad de dinero que reparte.

Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE

El Sorteo Extraordinario 11 del 11 de la ONCE nació el 11 de noviembre de 2011, en una fecha muy especial, 11/11/11. En su primera edición, se repartieron 11 premios de un millón de euros y un gran premio de 11 millones entre 12 cupones distintos, además de múltiples premios menores, sumando un total de 44 millones de euros en premios. La elección de esta fecha se debió a la buena acogida de sorteos extraordinarios previos, como los del Día del Padre, Día de la Madre y de Verano.

A lo largo de su historia, la terminación más premiada ha sido el 0, apareciendo en los años 2014, 2016 y 2017, seguida del 6 en 2011 y 2015. La provincia más afortunada ha sido Granada, con premios en 2016 y 2021. El número premiado más alto hasta la fecha fue el 77.366, serie 009, en 2015 en Lucena (Córdoba), mientras que el más bajo fue el 02.583, serie 29, en 2020 en Collado Villalba, durante la cuarentena.

El Sorteo Extraordinario 11 del 11 se celebra cada 11 de noviembre a las 21:25 horas. Los cupones para participar estarán disponibles hasta las 21:00 horas del mismo 11 de noviembre, tanto en puntos de venta físicos, a través de los más de 20.000 vendedores de la ONCE, como en la página web oficial www.juegosonce.es. Cada cupón tiene un precio de 6 euros.

Premios

En total, se repartirán más de 40 millones de euros, incluyendo el premio principal y numerosos premios secundarios. Los detalles de los premios son los siguientes:

Premios principales

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € cada uno, correspondientes a las cinco cifras y serie de las segundas a la duodécima extracciones completas.

Premios secundarios

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal premiado.

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de los números adicionales de las extracciones completas.

Premios complementarios y aproximaciones

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (reintegro, indicado con la letra R en los boletos).

Cómo participar

Participar en este sorteo es sencillo. Sólo es necesario adquirir un cupón, ya sea en:

Vendedores de la ONCE: puedes localizar al vendedor más cercano y comprar tu número favorito por 6 euros.

Página web oficial JuegosONCE: permite adquirir los cupones en línea de forma rápida y segura.

Establecimientos autorizados: Algunos puntos de venta en tiendas o quioscos también disponen de cupones de este sorteo.

Los números que entran en el bombo van del 00000 al 99.999, es decir, hay 100.000 números posibles, cada uno con su serie correspondiente. Esto hace que las probabilidades sean similares a las de otros sorteos de grandes premios, manteniendo la emoción y la ilusión entre los participantes.

Edición de 2024

«El Extra del 11/11 de la ONCE deja más de 12 millones en Tenerife. Reparte un total de 21,4 millones de euros entre Sevilla, Murcia, Madrid, Euskadi, Cataluña, Andalucía y dos millones y medio de euros se van a la provincia de Valencia. El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Santa Cruz de Tenerife su premio mayor de 11 millones de euros y, además, otros ocho cupones premiados con 50.000 euros cada uno, de la mano de la misma vendedora. Además, se han repartido otros 10 cupones premiados con 50.000 euros cada uno en La Orotava, y dos más en La Laguna y Los Cristianos, para sumar un total de 12 millones de euros.

Julia Díaz Alonso es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Santa Cruz de Tenerife con estos 11.400.000 euros, que ha repartido desde el Centro Comercial Meridiano, Avenida de Manuel Hermoso Rojas, número 16, de Santa Cruz de Tenerife.En Tenerife, además de los 11.400.000 euros del premio mayor, se han dado 50.000 euros también en La Laguna y la misma cantidad en Los Cristianos. En La Orotava (Santa Úrsula) se han repartido otros diez cupones del premio mayor para un total de 500.000 euros.

El mismo número del premio mayor ha repartido también en Hospitalet de Llobregat un total de 500.000 euros en 10 cupones premiados con 50.000 euros cada uno, la misma cantidad que en Xàtiva, Marbella, Móstoles y Álava».