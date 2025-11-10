Mundo do Futsal reconoce a Marga Prohens por su impulso al fútbol sala

Margalida Prohens ha sido reconocida este lunes por Mundo do Futsal como la autoridad que más trabaja por el fútbol sala a nivel mundial. Tras el éxito de la Copa Intercontinental celebrada en Palma y el compromiso mostrado por el Govern de les Illes Balears, la organización ha anunciado que la presidenta será una de las homenajeadas en la gala de Mundo do Futsal el próximo 17 de diciembre.

El director general del club, José Tirado, ha aprovechado el acto en el Consolat para poner en valor este reconocimiento y agradecer el apoyo institucional recibido: “Hoy han proclamado a nuestra presidenta como la mejor gobernadora del mundo en la promoción del deporte y, especialmente, del fútbol sala. Ya hasta nuestros políticos son los mejores”, ha bromeado. “No solo Marga, sino todas las instituciones. Para que un proyecto como el Palma funcione, necesitamos ir de la mano. Al final, el Palma somos todos”.

Entre aplausos, Tirado ha añadido: “Sería bonito regalarle una camiseta, pero creo que hoy la presidenta se merece una medalla como las que tiene el equipo, porque ella también es campeona del mundo”.