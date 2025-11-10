Otra vez Pedro Sánchez se ha hecho protagonista de sí mismo al grabarse un vídeo asombrándose por la «sorpresa» que «ha causado» vestir una guayabera. Ha sido durante la cumbre de la UE-Celac que se celebra en Colombia.

Pensando que había revuelo, el propio Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en la red social por la que ahora mueren los socialistas del PSOE, TikTok, para justificar su elección. «Veo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona», explica el presidente en su perfil.

Pero lo destacado no es que Pedro Sánchez haya elegido la guayabera, esa prenda tan icónica de algunos países hispanoamericanos (Gabriel García Márquez siempre la llevaba), sino cómo la llevaba. Algunos expertos en moda, como Anitta Ruiz, analista en comunicación e imagen, ha dicho en el programa La Tarde de la COPE: «El resumen, es mal, pero no porque esté en contra de la guayabera, sino porque la guayabera la eligió mal», ha afirmado de manera contundente. «La eligió mal, le quedaba muy corta», insistió.

Según Ruiz, la clave del error estilístico de Pedro Sánchez y la guayabera reside en el ajuste de la prenda. «Le quedaba muy corta, y el problema es que una prenda a la que nosotros visualmente en España todavía no estamos muy acostumbrados, pues hay que saber llevarla y o cumples con los requisitos estéticos que te pide la prenda o no queda bien», ha explicado la especialista.

El presidente del Gobierno ya boicoteó su presencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, al presentarse en ella con unas gafas vintage de Dior para desviar la atención de las preguntas de los diputados sobre un tema tan turbio para su entorno familiar y de partido.

Después de mostrarse por primera vez con las gafas de diseño, Sánchez, que habitúa a cuidar hasta el más mínimo detalle de sus intervenciones, ha leído la parte final de su discurso de cierre en el Senado sin ellas. Las lentes quedaron olvidadas en una esquina de la mesa.