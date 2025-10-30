Las gafas de Christian Dior eran un truco: Sánchez lee sin ellas su mitin final en el Senado

Pedro Sánchez ha admitido en el Senado que recibió sobres en efectivo del PSOE y ha desplegado varios recursos en forma de evasiva para no responder sobre las mordidas que gestionaba Santos Cerdán o sobre si su suegro Sabiniano Gómez fue donante de la formación socialista. Sin embargo, lo que más ha sorprendido en su intervención de este jueves ha sido un accesorio, unas gafas, de Christian Dior, con las que no se había visto antes al jefe del Ejecutivo y que se trataban de un truco, como se demuestra en el mitin final de Sánchez en la comisión de investigación de la Cámara Alta.

Después de mostrarse con unas gafas de diseño particular, Sánchez, que habitúa a cuidar hasta el más mínimo detalle de sus intervenciones, ha leído la parte final de su discurso de cierre en el Senado sin ellas. Las lentes, no unas cualquiera, unas Dior de diseño, han quedado olvidadas en una esquina de la mesa, alejadas de los numerosos papeles con los que ha contado el presidente del Gobierno y dejando una importante grieta por la que se han colado los escépticos con el presidente.

El truco de Sánchez ha residido en un relevante cambio físico a través de un elemento con el que nunca antes se le había visto. Portar unas gafas buscaba aportar un valor diferencial al líder del PSOE, a la hora de llamar la atención de los presentes, tomarse su tiempo en intervenciones que ha intentado alargar desde el primer segundo de comisión e incluso utilizar las lentes para gesticular con ellas en la mano, mientras discutía con los distintos portavoces que han intervenido en las más de cinco horas de duración del interrogatorio.

Sánchez ha buscado la atención por medio de unas gafas, pero en el tramo final de su comparecencia en el Senado, la ausencia de las mismas para leer ha sido lo que paradójicamente ha alertado de la posibilidad de engaño por parte del jefe del Ejecutivo.

«Lleva usted leyendo toda la mañana», le ha avisado el senador del PP, Alejo Miranda de Larra, al cierre de sus intervenciones para preguntar al presidente del Gobierno. Sánchez, que se había tratado de reír del dirigente popular justo antes, ha procedido a cerrar su actuación y lo ha hecho con tres minutos de speech, leído, en los que ha repasado la, en su opinión, inmaculada actuación de su Gobierno. Y lo ha hecho sin gafas.

Los anteojos Christian Dior tasados en casi 300 euros y que muchos expertos consideran de lujo quedaron lejos de un presidente del Gobierno que, por lo que se ve, ha utilizado este jueves un nuevo truco para distraer la atención de todos, aunque con un error final que parece haberle desenmascarado.

Así son las gafas de Sánchez

Para su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Sánchez ha echado mano del modelo 2601 de gafas de Dior, que se asemeja al 30 y que cuesta casi 300 euros en tienda. El modelo está inspirado en el pasado, como demuestra que se fabricaran en su origen, en los años 80, en Alemania, y que cuente con detalles dorados y acetato.

Las gafas, de pasta y montura de carey, no se encuentran al alcance de todo el mundo, pero Pedro Sánchez ha querido dar un paso más para destacar su presencia, en esta ocasión en el Senado. Las camisas verdes en sus comparecencias tras los incendios o el maquillaje que pareció exagerado tras la salida del PSOE de Santos Cerdán por corrupción han dado paso a estas lentes, un elemento para muchos necesario pero que el presidente del Gobierno ha llevado al lujo y a utilizar, casi hasta el final, como un elemento disuasorio.