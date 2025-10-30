Sánchez recurre al «no me consta» de Cospedal para no reconocer las mordidas que gestionaba Cerdán

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha recurrido este jueves al mismo «no me consta» usado en su día por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, respecto al ‘caso Bárcenas’, para no reconocer las mordidas que gestionaba su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, hoy en prisión de Soto del Real (Madrid).

Preguntado en la comisión de investigación del Senado sobre si tuvo conocimiento de los negocios de Santos Cerdán y las adjudicaciones de obras públicas que gestionó la trama a cambio de mordidas y dinero que podría haber acabado financiando al PSOE irregularmente, el presidente ha escurrido el bulto diciendo: «A mí no me consta».

Esta fue la reacción que tuvo Cospedal el 18 de enero 2013 cuando afirmó que no tenía constancia de que durante la época en la que Luis Bárcenas fue gerente y tesorero de esta formación se pagara a los altos cargos grandes con sobres en B, como reveló Eduardo Inda, hoy director de OKDIARIO.

En dos entrevistas a la Cadena Cope y a Onda Cero, Cospedal aseguró que todas las remuneraciones que ella conocía se habían realizado con las pertinentes retenciones de Hacienda, conforme a la legislación vigente. «No me consta, desde luego que no», sostuvo. «A mí no me consta de ninguna manera y lo digo rotundamente», manifestó.

Más de «40 veces»

El PP ha criticado que Sánchez haya recurrido al «no me consta» o al «no lo recuerdo» este jueves «más de 40 veces» ante las preguntas que le han formado distintos grupos parlamentarios. Para los populares, «son las respuestas que da un culpable que no quiere sumar nuevos delitos a su causa». «Son exactamente las fórmulas que está utilizando el presidente del Gobierno para no responder», han enfatizado fuentes de Génova.

Además, desde el PP destacan que Sánchez haya «reconocido haber cobrado en sobres» en efectivo de Ferraz. El líder socialista ha señalado que así lo ha hecho «en alguna ocasión», aunque ha negado que sean «sobresueldos» (ha hablado de «liquidaciones de gastos») y ha dicho que la financiación de su partido ha sido siempre «regular», «limpia».

Cantidades «anecdóticas»

Las fuentes del PP también recalcan que Sánchez «no ha respondido sobre las cantidades de dinero en efectivo que cobró al considerarlas anecdóticas». Cabe recordar que el compareciente está obligado por ley a decir la verdad en este tipo de comisiones de investigación bajo amenaza de cometer delito de falso testimonio.

Por ejemplo, el presidente del Ejecutivo también ha señalado que no le consta si alguien del PSOE o del Gobierno le advirtió o le dio algún chivatazo sobre la investigación al ex ministro y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, antes de que el caso fuera público.

Ha sido durante el interrogatorio de la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, quien le ha preguntado además si el cese de Ábalos al frente de Transportes se debió a algún motivo concreto.

«No me consta, no quiero decir con esto que no se produjera, pero por ser lo más certero posible no puedo responder, porque no me consta», ha contestado el jefe del Ejecutivo.

Cabe recodar que OKDIARIO reveló a partir de una entrevista con Ábalos que debió producirse un chivatazo. «Sí, Sánchez me reveló el 28 de septiembre de 2023 en Moncloa que la UCO investigaba a Koldo», contó el ex ministro de Transportes a este periódico.

Sánchez ha esgrimido hoy que el motivo por el que llevó a cabo la amplia remodelación del Gobierno en la que Ábalos dejó su cartera fue para «reforzar» su gabinete en la fase de «desescalada de la pandemia».

Sobre Aldama, Koldo y Leire

En otro pasaje de su comparecencia, Sánchez se ha desvinculado de la fontanera del PSOE, Leire Díez, muy próxima a Santos Cerdán en el trabajo sucio de las cloacas socialistas «No me consta que Leire Díaz haya trabajado para el PSOE. El pen drive se lo dimos a la Fiscalía y está sub iudice», ha señalado Sánchez, que también ha dicho no conocer a los empresarios Víctor de Aldama y Antxon Alonso, este último socio de Cerdán en Navarra.

Sobre Koldo García, ex asesor de Ábalos, ha llegado a decir que su relación con Koldo era «anecdótica» pese a que éste custodió sus avales para las primarias del PSOE.

En otro momento, Sánchez ha declarado también «no me consta lo del Parador de Teruel» sobre uno de los desplazamientos de los implicados en la trama. Y ha sido incapaz de desmentir que su suegro proxeneta -con negocios de prostíbulos- fuera donante del PSOE: «No puedo responderle», ha zanjado.