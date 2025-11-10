La noche sevillana del pasado viernes terminó con un susto monumental en el entorno del Real Club de Golf de Sevilla. El conocido torero Cayetano Rivera Ordóñez, una de las figuras más mediáticas del toreo y heredero de una de las sagas más legendarias, protagonizó un accidente de tráfico que dejó su vehículo destrozado y parte del ajardinamiento de la glorieta completamente arrasado.

Según adelantó ABC de Sevilla, el suceso tuvo lugar sobre las nueve de la noche, justo a la salida del prestigioso club de golf ubicado en Alcalá de Guadaíra, en plena carretera de Sevilla a Utrera. Fuentes policiales citadas por el diario confirmaron que Rivera perdió el control de la furgoneta, una de gran tamaño, que acabó invadiendo la glorieta del recinto. El impacto fue tan fuerte que derribó uno de los árboles ornamentales, dejando tras de sí una escena más propia de una película que de una tranquila noche sevillana.

En las imágenes publicadas por el citado medio se aprecia con claridad el resultado del golpe: la furgoneta negra, con el frontal completamente hundido, permanece sobre el bordillo, mientras los restos del arbolado y parte del césped quedan esparcidos por la calzada. A un lado, las luces de la calle iluminan el escenario de un suceso que, según testigos, atrajo rápidamente a curiosos y a efectivos policiales.

Se confirma, también, que el torero resultó ileso, pese a lo aparatoso del accidente, y que tras el susto inicial se encontraba en buen estado de salud. Aun así, el siniestro no ha pasado desapercibido, ni por el eco mediático del protagonista ni por las circunstancias en que se produjo.

A pesar de las informaciones que siguen circulando sobre el accidente protagonizado por Cayetano Rivera, su entorno insiste en que el diestro se encuentra en buen estado y niega rotundamente que diera positivo en alcoholemia. Fuentes cercanas al torero aseguran que en ningún momento se le practicó una prueba de alcohol en el lugar de los hechos, por lo que no existe registro alguno de resultado positivo, contrariamente a lo publicado por otros medios en las últimas horas.

En España, la tasa máxima de alcohol permitida al volante es de 0,25 mg/l (o 0,15 mg/l para conductores noveles o profesionales). Si se supera pero no llega a 0,60 mg/l, se trata de una infracción administrativa con multa de 500 a 1.000 euros, pérdida de hasta 6 puntos y pago de los daños causados, como un árbol o una palmera. Si la tasa pasa de 0,60 mg/l, ya es delito, y el conductor puede enfrentarse a penas de cárcel, multas más altas y la retirada del carné hasta cuatro años.

Su etapa más turbulenta

La noticia ha corrido como la pólvora, precisamente porque Cayetano Rivera está viviendo una etapa de transformación personal y profesional. Apenas un año atrás, en noviembre de 2024, el diestro anunció su retirada definitiva de los ruedos, cerrando una carrera de dos décadas que culminó en septiembre de 2025, en la plaza de Écija, entre aplausos, lágrimas y mucha emoción.

Desde entonces, el hijo del recordado torero Francisco Rivera “Paquirri” ha pasado de los trajes de luces a los trajes de negocios. En los últimos meses se le ha visto viajando a Nigeria y Paraguay junto al empresario Alejandro Agag, explorando proyectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación industrial. Incluso fue recibido por el presidente paraguayo Santiago Peña, consolidando su imagen de empresario internacional en ciernes.

Pero, como suele ocurrir con los personajes de renombre, la calma no dura demasiado. En los últimos tiempos, Rivera ha sido protagonista de varios episodios sonados: desde un altercado con la policía, hasta los continuos rumores sobre su vida sentimental con la periodista portuguesa María Cerqueira, con quien habría terminado su relación el pasado mayo, aunque los medios los han vuelto a situar juntos en París.