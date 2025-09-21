Cayetano Rivera pone fin a su etapa más importante usando una única y contundente palabra

Cayetano Rivera anunció en noviembre de 2024 que iba a retirarse de las plazas de toros y ya ha llegado el momento de decir adiós a la profesión que le ha convertido en una leyenda. El hijo de Carmen Ordóñez desciende forma parte de una dinastía que ha llevado el nombre de España a lo más alto, así que su despedida ha sido muy especial. Llama la atención que no haya estado acompañado por ninguno de sus hermanos, aunque ha recibido el apoyo de su equipo y del público.

Cayetano Rivera, después de tanto tiempo expuesto, conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación y ha usado sus redes sociales para poner el broche de oro a lo que muchos consideran una etapa histórica. A través de su cuenta de Instagram y de su perfil de X (antiguo Twitter), ha publicado una foto tomada durante su último espectáculo taurino y ha usado una única y contundente palabra para definirla: «Fin».

Después de dos décadas de esfuerzo, entrenamientos y muchos éxitos, el protagonista de nuestra noticia ha empezado a escribir un nuevo capítulo de su biografía. La plaza de toros de Éjica (Sevilla) se ha vestido de gala para recibir uno de los acontecimientos más importantes del año.

El mensaje de Cayetano Rivera. (Foto: X)

El adiós de Cayetano marcará un antes y un después en la profesión, de hecho, los internautas no han tardado en lanzarse a las redes para darle la enhorabuena por todo lo que ha conseguido. «Eres un ejemplo a seguir, ha sido precioso lo que has hecho», le ha escrito uno de sus admiradores que estaba haciendo referencia al detalle que Rivera ha tenido con su hijo: le ha brindado un toro. «Que tengas mucha suerte, dejas un legado inolvidable», añade otro. «Gracias por todo», le dicen en X.

La nueva etapa de Cayetano Rivera

Como decimos, Cayetano Rivera se ha despedido de su profesión utilizando una única palabra y una foto que demuestra cuál es su verdadera pasión. Igual que hizo su padre, el emblemático Paquirri, ha dado lo mejor de él cada vez que se ha puesto delante de un toro y ahora sólo le queda una cosa: mirar al futuro con una sonrisa y emprender nuevas aventuras.

La ausencia de Kiko Rivera ha llamado poderosamente la atención, pues el DJ siempre ha presumido de tener una relación muy estrecha con su hermano. Se desconoce el motivo por el que le ha dado la espalda en este momento tan especial, pero hay algunas teorías que no podemos perder de vista. Recordemos que acaba de separarse de Irene Rosales y no quiere dar declaraciones al respecto, quizá haya evitado acudir al evento para no encontrarse con la prensa. Por otro lado, este fin de semana ha hecho un viaje por motivos profesionales, así que también cabe la posibilidad de que no haya sabido cuadrar su agenda.

Cayetano Rivera en Tomelloso. (Foto: Gtres)

Sea como sea, Cayetano Rivera está rodeado de un círculo perfecto y siempre ha contado con el respaldo de su otro hermano, Francisco. Este último también es torero y también se ha retirado, así que le podrá dar unos consejos realmente prácticos para disfrutar de la etapa que está por venir.

Tensiones y malas noticias

Cayetano Rivera en Tomelloso. (Foto: Gtres)

Cayetano Rivera ha tenido que hacer frente a una serie de noticias cargadas de tensión. Hace unos meses salió publicado que había tenido un conflicto con las autoridades en un restaurante de comida rápida y después decidió cancelar algunas de sus apariciones porque no se sentía preparado. No estaba relacionada una cosa con la otra, pero, según dio a entender, no había entrenado lo suficiente y quería seguir practicando.

Tampoco podemos olvidar que Cayetano rompió con su última novia, María Cerqueira, y que se lesionó un brazo, noticia que adelantó LOOK. Ahora sólo hace falta esperar para ver cómo son los próximos años de este torero tan importante para la crónica social.