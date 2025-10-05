La divertida aventura que Cayetano Rivera ha vivido junto a Alejandro Agag en Nigeria

La vida de Cayetano Rivera ha dado un giro de 180 grados. Después de deleitar a los aficionados taurinos con una gira de despedida algo accidentada —por lesiones y motivos judiciales—, el diestro se ha cortado la coleta y se ha retirado de los ruedos. Esta decisión le está permitiendo exprimir al máximo su tiempo de ocio y ha encontrado en su amigo, Alejandro Agag, un gran compañero de batallas. Juntos pusieron rumbo a la ciudad portuaria de Lagos, en Nigeria. Allí se celebra una nueva edición del Gran Premio de Lago, una competición enmarcada en el Mundial de E1 compuesta por un conjunto de carreras en las que participan lanchas eléctricas impulsadas por energía limpia.

Han sido ellos los que han informado de este viaje a sus seguidores en redes sociales. Cayetano, en su perfil público, ha colgado historias temporales para mostrar la aventura a sus más de medio millón de fans en Instagram. Gracias a uno de los videos, hemos podido ver el entorno de las carreras y cómo los botes se encuentran amarrados. «Preparándose», ha escrito sobre el ilustrativo video en el que se puede ver a los participantes poniendo las embarcaciones a punto antes de salir al mar.

Historia temporal de Cayetano Rivera en Nigeria. (Foto: Gtres)

Alejandro, por su parte, ha compartido una publicación fija en la que se puede ver al torero y al empresario a bordo de una lancha junto a otros dos compañeros. La imagen va acompañada de un texto en el que anuncian que ya ha llegado al enclave del continente africano. «Llegamos a Lagos. La carrera de E1 está en marcha», ha reflejado el impulsor de la cita. Sin duda, la mejor figura para introducir a Rivera Ordoñez en esta disciplina, ya que Alejandro Agag ha creado este universo a dúo con el ingeniero italiano Rodi Basso, por lo que es una de las personas con más conocimientos sobre el funcionamiento de este campeonato, de las naves que concursan y de como se alimentan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Agag (@alejandroextremee)

¿Quién es Alejandro Agag?

Alejandro Agag dedicó parte de su vida a la política, al igual que algunos de los miembros de la familia de su mujer. Está casado con Ana Aznar Botella, la única fémina de la descendencia común del ex presidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella. Contrajeron matrimonio en el 2002 en el Monasterio del Escorial y juntos han tenido tres hijos: Alejandro Jr., Pelayo y Rodrigo Agag Aznar. Durante su etapa en el Partido Popular, Agag fue eurodiputado entre los años 1999 y 2002 y llegó a ocupar diferentes puestos de relevancia como el cargo de secretario general del partido a nivel europeo.

Alejandro Agag y Ana Aznar. (Foto: Gtres)

En la actualidad, este hombre de negocios y su familia se han instalado en Roma, donde desarrollan su día a día alejados de los focos y en un discreto segundo plano. Una vez que Agag ya se ha desvinculado de su faceta de servicio a la ciudadanía, se ha dedicado a continuar explotando sus habilidades empresariales al frente de la Fórmula E. Se trata de un proyecto de reciente creación en el que ha invertido 18 millones de euros y que está enfocado en las carreras de velocidad con coches eléctricos alimentados por energía de esta naturaleza y también de hidrógeno, y que se posiciona ya como el futuro del deporte por su carácter sostenible y porque no contamina el medioambiente.