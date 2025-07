¿Qué hacen juntos Rafa Nadal, Alejandro Agag, Marc Anthony y Alberto de Mónaco?

Mónaco se ha convertido en escenario de un inesperado encuentro que ha reunido a rostros conocidos del mundo de la música, del deporte y de la realeza. El Principado ha sido el lugar en el que hace unos días se celebró el campeonato mundial de lanchas eléctricas (UIM E1 World Championship), que ha coincidido en el tiempo con la conmemoración del 20 aniversario de la proclamación del príncipe Alberto como jefe del Estado.

Una cita muy especial que ha llevado hasta allí a figuras destacadas como Marc Anthony, Tom Brady, Didier Drogba, Alejandro Agag o Rafa Nadal, entre otros. Todos ellos coincidieron durante el evento deportivo en Mónaco con el hermano de la princesa de Hannover y aprovecharon para compartir una divertida jornada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony)

Ha sido gracias a Marc Anthony que se han conocido los detalles de esta distendida reunión. El artista ha compartido en su perfil oficial una imagen en la que se puede ver a Alberto de Mónaco en el centro, rodeado de Rafa Nadal, Didier Drogba, Tom Brady y él mismo, entre otros. «¿Puedes averiguar que tienen todos estos en común?», ha escrito el cantante. Una publicación que ha generado multitud de reacciones y comentarios en la red, aunque la respuesta es clara: la pasión de todos ellos por este deporte y por la movilidad eléctrica, de la que el propio Alberto de Mónaco es un abanderado.

Esta competición mundial de lanchas eléctricas ha llegado a Mónaco después de pasar por otros destinos como Jeddah, Doha, Dubrovnik y el Lago Maggiore. Son muchos los empresarios y rostros destacados del panorama nacional los que participan en esta competición. En el caso de Rafa Nadal, el ex tenista presentó en 2023 un equipo para competir en este torneo -E1 Series- organizado por Alejandro Agag. Nadal dijo entonces que le hacía mucha ilusión participar en este proyecto porque se ponía el foco en la sostenibilidad y en el transporte respetuoso con el medio ambiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E1 Team Miami (@e1teammiami)

La E1 Series es una competición promovida por el empresario español y el italiano Rodi Basso. Las bases del torneo son la sostenibilidad, las tecnologías limpias y respetuosas con el medio ambiente, la protección del entorno y de los espacios marinos y la reducción de la huella de carbono, entre otras cosas.

El equipo de Nadal se encuentra patrocinado por la empresa Cox y, a pesar de que a su llegada a Mónaco estaba en primera posición, un accidente colocó a la cabeza al de Tom Brady. Los dos pilotos que forman parte del equipo son To Chiappe y Cristina Lazarraga, a quienes Rafa Nadal no quiso perder la oportunidad de apoyar personalmente en este nuevo reto. El ex tenista se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que, además de que el Rey Felipe VI le acaba de conceder un título nobiliario, está a punto de convertirse en padre de su segundo hijo junto a Mery Perelló.