El motivo de la ruptura de Irina Shayk y Tom Brady tras meses de noviazgo

Este verano se ha hablado mucho de Irina Shayk gracias a su relación con Tom Brady. En un primer momento intentaron esconder la historia de amor, pero son dos personalidades muy conocidas y el secreto no tardó en ver la luz. Pasaron juntos un fin de semana en Londres y no fueron pocos los que creían que el romance sería eterno. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado la ruptura. ¿El motivo? Antes de desvelarlo hay que tener en cuenta la proyección internacional de Irina. Cualquiera de sus movimientos se convierte en tendencia, por eso es tan cuidadosa con su vida privada.

Hace unos meses se empezó a rumorear que la modelo mantenía un romance secreto con Tom Brady. En un primer momento el entorno lo negó todo y hay una explicación. La ahora expareja no quería anunciar el noviazgo porque ambos querían comprobar si el romance tenía recorrido. Lamentablemente no ha sido así y un importante medio americano ha anunciado la separación definitiva. El deportista también es bastante reservado y no se siente cómodo siendo noticia por asuntos relacionados con su vida sentimental, de ahí que no quisiera que el público descubriera lo suyo con Irina.

Irina Shayk con un trench / GTRES

De un momento a otro se convirtieron en las celebridades más perseguidas. Los paparazzi llevan tiempo estudiando su comportamiento, por eso la ruptura no ha tardado demasiado en estar encima de la mesa. La prensa se ha dado cuenta de que Irina y Tom llevan un tiempo si coincidir, de hecho están asentados en ciudades distintas: la modelo vive en Nueva York y el exjugador de fútbol americano en Miami.

Los motivos de la última ruptura de Irina Shayk

Como toda estrella que se precie, Irina Shayk está rodeada de mitos y leyendas. La influencer mantuvo una relación sentimental muy popular con Bradley Cooper y este romance llamó la atención de la prensa internacional. Por ese motivo el pasado agosto hubo tantos rumores cuando Irina publicó una foto con su ex. Algunos empezaron a preguntarse si se habían dado una segunda oportunidad, pero de momento no hay nada confirmado. Lo que sí es evidente es que la modelo ha roto con Tom Brady.

Tom Brady sonriendo / GTRES

El medio TMZ defiende que el motivo es más que evidente: lo de Irina y Tom no fue más que un amor de verano. No existen terceras personas ni ninguna razón de peso. Simplemente ambos están centrados en sus respectivas trayectorias y ninguno quiere hacer sacrificios para vivir cerca del otro y conseguir que la relación evolucione.

Bradley Cooper, el gran amor de Irina Shayk

Bradley Cooper posando en un evento/ GTRES

Irina Shayk, Bradley Cooper y la hija que tienen en común, la pequeña Lea, se dejaron ver por la Gran Manzana de Nueva York el pasado mes de septiembre. Lo cierto es que la historia de amor de estas celebridades ha estado cargada de idas y venidas. En 2019 escribieron su último capítulo, pero a partir de ese año hubo muchos rumores de reconciliación. El entorno de Irina insiste en que siempre se han llevado bien para no alterar el bienestar de Lea.

Bradley siempre ha estado muy pendiente de la menor y este tipo de detalles habría despertado un nuevo sentimiento en Irina Shayk. Sin embargo, diferentes medios americanos insisten en que en la actualidad simplemente son amigos. La cuestión es que ahora Irina vuelve a estar soltera y durante un tiempo cualquiera de sus movimientos será analizado al detalle