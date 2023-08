Irina Shayk y Tom Brady dan rienda suelta a su amor durante 48 horas en un hotel de Londres

Lo que empezó siendo un rumor más con forma de culebrón de verano va camino de convertirse en una realidad. Tom Brady e Irina Shayk han comenzado un romance. Al menos las pruebas son cuando menos reveladoras ya que han estado disfrutado de todo un fin de semana en el mismo hotel. En total, 48 horas de pasión desenfrenada que permiten concluir que su incipiente romance es un secreto a voces.

EXCLUSIVE: Tom Brady and new love Irina Shayk pictured at SAME London hotel as pair enjoy romantic 48-hour rendezvous amid hot new relationship https://t.co/2CjWwcPUzU — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 15, 2023

Ha sido el Daily Mail, siempre astuto y ávido en el seguimiento a famosos internacionales, quien ha puesto encima de la mesa esta nueva cita de la pareja. Desde hace semanas que se sabe que han compartido mucho tiempo juntos y se viene hablando con fuerza de la calidad de una relación que ya parece no deja lugar a dudas. Si las fotos los dejan en evidencia, más todavía lo hace el hecho de que abandonasen el hotel de Londres en el que se hospedaron durante todo un fin de semana con tan solo cinco minutos de diferencia. Su maniobra de jugar al despiste hace aguas por todos lados.

Las personas cercanas a su entorno lo tienen muy claro: «Tom Brady e Irina Shayk están saliendo. Nos dijeron que se conocieron en junio en la boda del heredero de arte multimillonario Joe Nahmad y la modelo Madison Headrick en Cerdeña. Nuestras fuentes dicen que ‘varias modelos coqueteaban con Tom, e Irina era una de ellas’, aunque su representante lo niega», cuentan.

Tom Brady y Gisele Bundchen en la Gala Met /Gtres

La cita furtiva comenzó el pasado domingo. La ex de Bradley Cooper y el que fuera marido de Gisele Bündchen estuvieron toda la noche «escondidos» en el hotel Twenty Two en el área londinense de Mayfair. Lo mismo hicieron el lunes. No fue hasta el martes cuando ambos salieron del hotel por separado. El ex quarterback salió por una entrada lateral a las 7:20 a. m. y la modelo rusa lo hizo por una entrada lateral diferente pocos minutos después. Demasiadas casualidades en el espacio tiempo.

En las imágenes filtradas se puede ver a Tom Brady abandonando el alojamiento vestido con una sudadera con capucha negra, gafas de sol y una bolsa de viaje. Su destino podría ser el aeropuerto, tal y como cuenta en sus páginas el Mail. Por su parte, Irina Shayk lucía camisa a rayas, pantalones cortos, botas hasta la rodilla, una gabardina y gafas de sol con las que trató de pasar desapercibida sin éxito.

Irina Shayk en el Festival de Cannes / Gtres

Las pistas sobre este flamante romance comenzaron hace algunos meses. Tom Brady se divorció de la supermodelo brasileña en octubre de 2022, mientras que Irina Shayk también separó su vida de la de Bradley Cooper, padre de su hija Lea. El acercamiento definitivo entre ellos tuvo lugar durante una boda de un amigo en común celebrada en Italia. Fue allí cuando «ella se arrojó a los brazos de Brady», según han desvelado en Page Six. Veremos cuál es el próximo episodio de este romance tan secreto y tan público a la vez.