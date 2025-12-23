El caso Jeffrey Epstein ha vuelto a sacudir a la opinión pública internacional con una nueva oleada de documentos desclasificados que amplían, aún más, la dimensión de una de las tramas de abusos sexuales más graves de las últimas décadas. Miles de archivos han salido a la luz con nombres, imágenes, direcciones y referencias que apuntan a posibles implicados en la red que el multimillonario tejió durante años aprovechando su poder, su dinero y sus contactos. En este contexto de revelaciones constantes, Telecinco ha emitido el testimonio de una de sus víctimas, un relato que pone voz al dolor que durante demasiado tiempo permaneció silenciado.

Andrea Sterling, una de las mujeres que denuncian haber sido abusadas por Epstein cuando era menor de edad, ha hablado con crudeza sobre su experiencia. Su testimonio, emitido en El programa de Ana Rosa, ha impactado por la claridad con la que describe el mecanismo de captación, el miedo y la sensación de indefensión absoluta ante un hombre que se presentaba como intocable. «Nada fue como me dijeron que iba a ser, no era un trabajo normal», ha explicado, recordando cómo llegó a la casa de Epstein a través de una supuesta oferta como masajista, sin conocer realmente quién era él ni el entramado que lo rodeaba.

Andrea Sterling en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Telecinco)

Andrea relata que tenía 17 años cuando conoció a Epstein. Recién llegada a Estados Unidos, sin red de apoyo ni información, se encontró frente a una persona «dominante, intimidante y con muchísimo poder». Sus palabras dibujan un patrón que se repite en los testimonios de otras víctimas: promesas ambiguas, un entorno cuidadosamente controlado y una sensación constante de presión psicológica. «Fue una experiencia que no debería vivir nadie, y menos siendo menor», ha afirmado ante las cámaras, visiblemente emocionada.

El testimonio cobra aún más fuerza al producirse en paralelo a la publicación de nuevos archivos oficiales en Estados Unidos. Entre los documentos desclasificados aparecen fotografías y menciones a figuras públicas de enorme relevancia internacional. En algunas imágenes se ve al ex presidente Bill Clinton en situaciones de ocio junto a jóvenes que, según los archivos, podrían haber sido reclutadas por Epstein y su entorno. También figuran nombres del mundo de la música y el espectáculo como Mick Jagger, Michael Jackson o Diana Ross, si bien la aparición de estos nombres en los documentos no implica necesariamente la comisión de delitos.

Andrea Sterling en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Telecinco)

Especial controversia ha generado la aparición, y posterior retirada, de un documento en el que figuraba Donald Trump rodeado de jóvenes que podrían ser menores de edad. La Casa Blanca ha asegurado que la eliminación se produjo para proteger a las posibles víctimas, aunque este movimiento ha despertado críticas y sospechas, sobre todo al saberse que solo se ha hecho público alrededor del 10% del total de archivos en poder de las autoridades. Un porcentaje que, según expertos y legisladores, podría suponer un incumplimiento de la ley que obliga a la divulgación completa de la información no clasificada.

Andrea Sterling, lejos de centrarse en nombres concretos, insiste en la necesidad de justicia y reparación. Ha explicado que ella y otras víctimas han iniciado acciones legales contra el FBI por no haber actuado con la diligencia debida pese a contar con denuncias y pistas suficientes. «Estamos en una fase inicial del proceso, pero necesitamos que se reconozca que se falló», señala. Su denuncia no solo apunta a Epstein y su círculo, sino también a las instituciones que, a su juicio, miraron hacia otro lado durante años.