Ana Obregón, tajante tras salir su nombre ligado a Jeffrey Epstein: "Salir ahí me da asco"

Ana Obregón ha reaparecido públicamente este jueves 18 de diciembre en Madrid tras varios días de silencio, en mitad de una fuerte polémica internacional que ha vuelto a situar su nombre en los titulares. Dos días después de que The New York Times publicara una investigación que la vincula con Jeffrey Epstein y con los orígenes de la fortuna del financiero estadounidense, la actriz decidió dar la cara y atender a los medios, aunque dejó claro desde el primer momento que no estaba dispuesta a desviar la atención del verdadero motivo de su convocatoria.

«Ha sido una semana horrible. No quiero desviar el foco», han sido sus primeras palabras ante las cámaras, visiblemente afectada pero firme. Ana reunió a la prensa en el Hotel Wellington de Madrid para hacer entrega de una donación de 50.000 euros al Hospital Vall d’Hebron, a través de la Fundación Aless Lequio, destinada a impulsar la investigación del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro y especialmente agresivo que afecta principalmente a niños y adolescentes y que provocó la muerte de su hijo, Aless Lequio, en mayo de 2020.

Ana Obregón en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Con la voz quebrada y conteniendo la emoción, la actriz ha vuelto a insistir en un mensaje que repite desde hace años: la investigación es la única esperanza real. «La investigación es lo único que salva vidas. En este país hay que recurrir a las fundaciones, porque son las que financian la investigación. Es la única forma y es importantísimo», ha subrayado ante los medios, reclamando más apoyo para la ciencia y menos ruido alrededor de su vida personal.

El acto ha incluido la entrega simbólica del cheque al doctor Josep Roma, jefe del laboratorio de Sarcomas Infantiles del Vall d’Hebron Instituto de Investigación, cuyo equipo desarrollará el proyecto premiado este año. La investigación se centrará en las distintas vías implicadas en la metástasis del sarcoma de Ewing, un avance clave para mejorar el pronóstico de los pacientes en el futuro. Tras la entrega, Alessandro Lequio, vicepresidente de la Fundación, ha intervenido por teléfono para agradecer el trabajo del equipo médico y el apoyo recibido. Ha sido su primera intervención pública tras su salida de Mediaset, y su ausencia física fue explicada por Ana con naturalidad: «Tiene a su niña con anginas».

Ana Obregón en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Una vez finalizado el acto solidario, Ana Obregón ha tenido que enfrentarse inevitablemente a las preguntas sobre Jeffrey Epstein y la investigación publicada por The New York Times. La actriz se ha mostrado tajante y visiblemente cansada de la situación. «No creo que venga al caso, de verdad, aunque salga en The New York Times», ha afirmado. «Ojalá saliera en ese medio que Alessandro y yo hacemos una labor filantrópica para financiar la investigación contra esta enfermedad. ¿Ha salido eso? Pues una desgracia».

La investigación del diario estadounidense reconstruye una relación sentimental entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein a principios de los años ochenta, cuando la actriz residía en Nueva York. Según el reportaje, Epstein mantenía entonces una doble vida sentimental y utilizó su cercanía a Ana y a su familia para introducirse en círculos de familias españolas adineradas. En ese contexto se produjo la quiebra de la firma financiera Drysdale Securities, que gestionaba inversiones millonarias de varias familias, entre ellas la de los padres de la actriz. Epstein se ofreció a localizar el dinero desaparecido y, tras lograrlo, inició el ascenso económico que marcaría el resto de su trayectoria.

Ana Obregón en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Preguntada por estas revelaciones, Ana ha sido clara: «Salir ahí me da asco, no voy a decir más». Ha reconocido sentirse sorprendida y apenada por las llamadas de periodistas de todo el mundo y ha lamentado que no se interesen por su trabajo solidario. «Ojalá me llamaran por otro motivo», ha añadido, dejando claro que no piensa alimentar una polémica que considera injusta y fuera de lugar. Más allá del ruido mediático, la actriz se ha mostrado centrada en su presente y en su nieta, Ana Sandra, hija de Aless Lequio, que se ha convertido en el eje de su vida. Ha compartido sus planes de Navidad junto a la pequeña, a la que definió como su mayor motor vital. «Es lo que me hace levantarme cada mañana y seguir viviendo», ha confesado emocionada.