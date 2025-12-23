El mundo se rinde ante Leonor: la perfecta heredera Z según la prensa internacional

«Aún siendo de la generación Z e hija de una X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más». El pasado mes de octubre, durante la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, la princesa Leonor recordó en su discurso que pertenecía a la generación Z, mientras que se refería a su padre como boomer a su madre como integrante de la X. Unas palabras que hoy cobran aún más sentido, después de que la prensa internacional se haya referido a ella como la perfecta heredera royal de esta generación.

A sus 20 años, Leonor se ha convertido en todo un ejemplo para sus coetáneos. La princesa está centrada en estos momentos en su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, después de haber pasado por Zaragoza, Marín y el crucero a bordo del Juan Sebastián Elcano.

La princesa Leonor durante su discurso en Asturias. (Foto: Gtres)

Es, de las actuales herederas europeas, la que tiene una instrucción militar más completa, aunque de momento su agenda internacional es más discreta que la de otras herederas como Amalia de Holanda o Elisabeth de los belgas.

Sin embargo, la prensa británica ha querido destacar de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia su exigente preparación y cómo es ejemplo para su generación. Por este motivo, una de las revistas más prestigiosas del Reino Unido le ha dedicado un artículo aprovechando su reciente primer vuelo en solitario a los mandos del Pilatus PC-21.

«El futuro de las monarquías europeas está en buenas manos, con un gran número de herederos de la generación Z preparándose para ascender al trono. Desde el príncipe heredero Christian de Dinamarca hasta la princesa Amalia de los Países Bajos, estos jóvenes se han estado formando, estudiando y siguiendo el ejemplo de sus padres sobre lo que significa estar al frente de una casa real. Pero, quizás la más cualificada de todos estos herederos es la princesa Leonor», rezan desde la revista Tatler, que recalca que la heredera se convertirá en la primera reina titular del país desde su tatarabuela, Isabel II, en el siglo XIX.

La princesa Leonor a los mandos del Pilatus. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Leonor, futura jefa de las Fuerzas Armadas

La revista recoge los detalles del primer vuelo en solitario de Leonor y destaca cómo la princesa es digna heredera de la herencia de su padre y de la de su madre. El nombre que lleva bordado en su uniforme es el perfecto ejemplo de la fusión de ambos, con los apellidos de los dos, sin dejar ninguno atrás. Un detalle que contrasta con el Rey Felipe, que solamente lleva bordado el Borbón.

Tatler destaca cómo ha sido la evolución de Leonor durante su formación militar. «La princesa ha demostrado todo lo aprendido durante cuatro meses de clases teóricas y prácticas, que también incluyeron la participación en un simulador de vuelo», recogen en la revista, en la que también recuerdan el paso de la heredera por Zaragoza y por Marín, sobre todo, su exigente travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano.

Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

Sin embargo, dan especial importancia a su hazaña a los mandos del Pilatus: «Es sólo el último logro que demuestra que la princesa es la más preparada de las herederas de la realeza europea. Desde muy joven ha estado perfectamente preparada para su papel», sentencian en la revista, en la que recuerdan su trayectoria desde su primer acto en solitario hasta la actualidad.