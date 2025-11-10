El ‘calvo de la Lotería de Navidad’ murió en 2024 y en España nadie se enteró

El famoso calvo de la Lotería de Navidad que protagonizó los anuncios del sorteo de la Lotería de Navidad de 1998 a 2005, murió en 2024 con 73 años, según ha desvelado Miguel Ángel Zapata, director de la administración de loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Este lotero murciano ha dado a conocer la triste noticia con su proyecto personal conocido como la Ruta de la Suerte.

El proyecto ha llevado a Zapata a pie hasta el Teatro Real de Madrid, donde cada 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Durante su viaje de siete etapas para «dar visibilidad a la suerte», Zapata ha conversado con filósofos, escritores, actores, actrices y deportistas que le han acompañado. Estas conversaciones las ha reunido en una serie de video-podcast que irá publicando semanalmente, hasta el 3 de diciembre.

Zapata ha anunciado la muerte del calvo de la Lotería de Navidad en el verano 2024, noticia que ha confirmado con los amigos del actor. Clive Arrindell, verdadero nombre de actor que interpretaba al protagonista de los anuncios del sorteo de la Lotería de Navidad, era el actor británico que deseó suerte a todos los españoles durante años. El intérprete se convirtió en un icono de las fiestas navideñas desde 1998 y hasta 2005.

La noticia la descubrió Zapata cuando intentó contactar con el actor para que apareciera en el proyecto de la Ruta de la Suerte. En honor a Arrindell, el lotero tiene planeado iniciar la Ruta del próximo año en Londres, en el teatro de la capital británica donde el actor ponía voz a los personajes de Shakespeate habitualmente.

Zapata ha informado de que con la segunda fase de la Ruta de la Suerte quiere rendir homenaje a Arrindell junto a sus compañeros de profesión. Desde ahí, continuará un recorrido «hasta donde la suerte nos lleve», ha dicho en declaraciones a Efe.

Para Zapata, trabajador incansable y emprendedor nato, que ha creado diversos productos y servicios en torno a su administración de loterías hasta convertirla en la cuarta de España con mayor volumen de ventas, en todos los ámbitos de la vida, «al final, la suerte está siempre presente».