Así fue el primer anuncio de la historia de la Lotería de Navidad

El esperado anuncio de la Lotería de Navidad se presentará este miércoles, 15 de noviembre, a las 11:00 horas en la Real Casa de la Moneda en Madrid, el cual se podrá ver en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Ya un clásico emotivo forma parte de las fiestas navideñas junto con otros espacios publicitarios como los de turrón o cava. Te contamos a continuación los detalles de la historia del anuncio de la Lotería de Navidad y otras claves.

Primer anuncio de la lotería de Navidad

La tradición de celebrar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza en el 1812, siendo las campañas publicitarias de estos sorteos más recientes con el anuncio de la Lotería de Navidad. El primer anuncio televisivo que se emite unido al sorteo se produce en 1958, que está recogido en la Filmoteca Española. Un anuncio meramente informativo, el cual ha evolucionado con el paso del tiempo.

Fue en 1998 con el actor Clive Arrindell, conocido de forma popular como el calvo de la lotería, cuando se empezó a añadir emotividad a este tipo de anuncios con la célebre frase: «Que la suerte te acompañe». Fue protagonista hasta 2005 cuando RTVE decidió cambiar de formato y contar con celebridades, entre las que han destacando la soprano Monteserrat Caballé o los cantantes Marta Sánchez, David Bustamante, Raphael y Niña Pastori. En ese año de 2013, las cinco figuras unieron sus voces para interpretar la Canción de la Navidad, una versión del Always On My Mind del mítico rey del Rock Elvis Presley. Entonces, espacio comercial fue dirigido dirigido por Pablo Berger, realizador responsable de Blancanieves, la cinta ganadora de la edición anterior de los premios Goya.

Anuncio de 2023

Este año la campaña está formada por dos anuncios, uno en verano, como se puede ver abajo en este texto, y otro que se podrá ver a partir de mañana.

En el caso de la última edición, en 2022, la agencia de publicidad encargada de realizar la campaña Contrapunto BBDO, se decantó por una producción con tres espacios publicitarios, unidos por el mismo lema: «Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias».

El rodaje se llevó a cabo a mediados de octubre del año pasado 2022 en Asturias. Las localizaciones del anuncio fueron:

Interior de la taberna Red Castle de la localidad de Salinas.

de la localidad de Polígono industrial de Lugones.

El entorno de la ría de Avilés.

Cuándo se celebra el sorteo

Como cada año, el conocido sorteo celebra el 22 de diciembre, siendo los niños de San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid a partir de las 9:00 horas, encargados de repartir la suerte.