El décimo de la Lotería de Navidad que se está agotando por el presagio de un vidente de TikTok

Un vidente de TikTok llamado David Hernando ha hecho una predicción sobre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y ha provocado que en unas pocas horas se disparen las ventas de los décimos que contienen este número.

Y es que, según ha asegurado el vidente David Hernando (@viajealotrolado) en su cuenta de TikTok, el número 73.920 será premiado en la Lotería de Navidad, aunque no ha precisado si será el Gordo u otro tipo de premio.

David Hernando ha explicado que recibió esta revelación «en el plano astral», donde se encontró «con un amigo que hacía años que no veía» y le pidió «un décimo para la Lotería de Navidad». «Él tenía un papel viejo, le dio la vuelta y me dijo ‘te estaba esperando’, he escrito el número yo mismo a mano», cuenta en el vídeo que se adjunta sobre estas líneas.

En un principio, dice, en el papel «había escrito un 80 y un 90», pero instantes después «todo se fue de golpe a la oscuridad» y en el papel apareció escrito a mano el número 73.920.

Desde que el vídeo de este vidente se hiciera viral, el número 73920 para la Lotería de Navidad aparece agotado -al menos en la venta online a través de la página TuLotero- en todas las administraciones que lo vendían.

Qué administraciones venden el 73920

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, las administraciones que venden el citado número son las siguientes:

Bilbao: Calle Arenal, 1

Bilbao: Calle Alameda Urquijo, 52

Begur (Gerona): Plaza de la Iglesia, 7

Ayamonte (Huelva): Calle Angustias, 1

Manises (Valencia): Calle Maestro Guillem, 5

Los videntes y la Lotería de Navidad

Cada año, cuando quedan escasas semanas para la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, las redes se llenan de videntes que aseguran tener los números que van a ser premiados.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, Luis el Oráculo -como se hacía llamar en su cuenta de TikTok- aseguró que el Gordo de la Lotería de Navidad sería el 20.182. Como era de esperar, nada más lejos de la realidad: El Gordo fue el 05.490, el segundo fue el 04.490, el tercero fue el 45.250; los cuartos premios fueron el 54.289 y el 25.296; y los quintos, el 62.391, el 43.696, el 88.509, el 38.454, el 24.492, el 79.138, el 36.142 y el 87.092.

Tampoco acertó el Maestro Fenrir, que aseguró a sus seguidores de TikTok que el mayor premio iba a estar en el número 25.145. Además, según él, el segundo premio iba a empezar por 96 y que el último dígito será el 8. Tampoco acertó en esta predicción.