Ni Wagyu ni Angus: un chef con Estrellas Michelin confirma que la mejor carne de todas es española

Un chef con Estrellas Michelin confirma que la mejor carne de todas es española, no es ni Wagyu ni Angus, uno de los más deseados del mundo. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que las comidas cobran un protagonismo esencial. Si queremos quedar bien, disfrutar de una buena carne y ahorrar un poco, descubriremos que con estas piezas podemos conseguir algo excepcional.

Es momento de apostar claramente por un tipo de carne que ha conseguido llamar la atención de un chef reconocido mundialmente conocido. En este caso, es hora de saber que la mejor carne del mundo tiene el sello de nuestro país, es made in Spain y puede acabar generando más de una alegría inesperada. Tenemos un tesoro que proviene de un campo que está destinado a triunfar en todos los sentidos. Unos alimentos de primera calidad que son la envidia el mundo nos están esperando, incluida una carne que acabará marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Ni Angus ni Wagyu

La carne de Wagyu tiene muy buena fama entre los expertos en este alimento. Es un tipo de alimento que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que queremos y necesitamos quedar bien. Empezando por una alimentación que puede acabar siendo esencial.

Un buen chef es capaz de cocinar cualquier carne, pero hasta el momento quizás no hubiéramos descubierto este plus de buenas sensaciones que tenemos por delante. Una carne de Wagyu es una de las más deliciosas de nivel internacional y que quizás desconoceríamos.

Los expertos de Meat Butik nos explican que: «La carne Wagyu no es como cualquier otra que hayas probado. Su secreto está en cómo se crían las vacas. Estos animales viven como reyes: tienen dietas especiales, escuchan música relajante y hasta reciben masajes. Sí, has leído bien, ¡masajes! Todo esto se hace para que estén lo más relajados posible. Pero la magia del Wagyu no solo viene de Japón. Aunque esta raza nació allí, hoy en día puedes encontrar Wagyu de otras partes del mundo. Eso sí, el auténtico Wagyu japonés sigue siendo el más cotizado».

Siguiendo con la misma explicación: «Aquí va un truco: fíjate en el veteado. Cuanto más blanco veas entremezclado con el rojo de la carne, mejor será el Wagyu. A esto se le llama infiltración, y es lo que hace que la carne sea tan jugosa y sabrosa. También hay diferentes grados de Wagyu, pero no te agobies con eso. Lo importante es que disfrutes de la experiencia. Ya sea un Wagyu de grado A5 (el más alto) o uno de menor grado, te aseguro que será una comida para recordar. Y sí, el Wagyu es caro. Pero piensa en ello como una experiencia, no solo como una comida. Es algo para disfrutar en ocasiones especiales, cuando quieres darte un capricho de verdad».

En Angus es quizás una de las más conocidas en este caso y siguiendo a los expertos de Angus la Suerte del monte: «La carne de la raza vacuna Angus es originaria de Escocia, concretamente de los condados de Angushire y Aberdeenshire. De la combinación de ambos emplazamientos adquiere su nombre completo: Aberdeen Angus. Se trata de una raza dócil y tranquila, que carece de cornamenta y que se adapta fácilmente al territorio. Así, estos animales se aclimatan sin problemas a nuevos entornos. Más allá de esto, si no has probado esta carne, debes saber que su diferencia con respecto a las demás reside en el sabor, que es intenso, diferente y de textura jugosa gracias a su nivel de marmoleado. Es decir, la grasa se distribuye por las fibras musculares del animal, resultando mucho más sabrosa. De hecho, los amantes de la carne la consideran un auténtico manjar para su paladar».

Esta es la mejor carne

Gordon Ramsay afirma cual es la mejor carne de todas. La carne española es la mejor de todas, en Galicia tenemos los pastos que sirven de alimento de este tipo de animales que acaban siendo la mejor opción posible. Descubriremos con la ayuda de este chef con Estrella Michelin una mezcla de buenas sensaciones que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese momento de apostar por un tipo de alimento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a lo que deseamos.

Vamos a apostar por nuestra delicia nacional por excelencia, un buen filete de ternera española es, sin duda alguna, un manjar que está por encima de cualquier otra. Tal y como afirma este chef con estrella Michelin: «la mejor carne del mundo es gallega».