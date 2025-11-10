Feijóo acusa al PSOE de ser «una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado al PSOE que dirige Pedro Sánchez de ejercer como una banda criminal. A su juicio, «no hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno» sino que, por contra, lo que hay es «una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno».

«La legislatura está agotada», ha expresado el jefe del principal partido de la oposición durante un acto de partido celebrado este lunes en la ciudad autónoma de Melilla. Desde allí, el líder popular, ha señalado cada una de las causas judiciales por las que está acorralado tanto el Ejecutivo central como el entorno del presidente Sánchez.

«Esto ya no es un juicio político partidista, es casi un acta notarial», ha señalado Feijóo asegurando, a su vez, que en España, a la parálisis del Gobierno, que no tiene apoyos para sacar adelante ninguna de sus iniciativas, sólo estén avanzando «las causas judiciales del Gobierno». Primero «por la corrupción», ha señalado; segundo, «por el bloqueo».

Para el líder popular, el Gobierno de Sánchez «ya no tiene un itinerario político para el futuro de España, tiene su propio itinerario judicial» que pasa por los casos de su hermano, David Sánchez, investigado en un Juzgado de Badajoz, y su esposa, Begoña Gómez, investigada por la comisión de cuatro presuntos delitos en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que esta semana declara ante el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secretos.

«Ahí es donde se mueve el Gobierno», ha asegurado Feijóo, «ahí es donde se mueve el entorno personal del presidente del Gobierno». «Cada auto, cada audio, cada sumario, cada nueva imputación, cada nueva declaración, cada nueva mentira… son el camino que llevan al mismo punto», ha proseguido el líder popular.

A su juicio, «no hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno, hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno». Un caso de corrupción, ha recordado Feijóo, que «empezó a operar en el coche de las primarias -el Peugeot de Sánchez en el que Ábalos, Koldo y Cerdán le acompañaron para recabar apoyos para hacerse con la secretaría general del PSOE- y no se han vuelto a bajar del coche oficial del Gobierno».