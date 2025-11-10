Una militante del Partido Popular ha lucido el hiyab en la comparecencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Melilla. La imagen ha podido verse en el acto de la formación conservadora en la ciudad autónoma donde este lunes se ha reunido el Comité de Dirección del partido. Se trata de una prenda que suelen portar las mujeres musulmanas y que cubre parte de la cabeza y el pecho.

El hiyab es un velo que suelen portar habitualmente las mujeres que profesan la religión islámica y que, en el ámbito público, lo utilizan para no mostrar parte de su imagen. Es llamativo ver a una militante del partido con esa prenda porque es un símbolo de opresión y vejación de la mujer en los países islámicos. Tal y como han informado fuentes del PP, la mujer que llevaba el hiyab es una afiliada del partido.

Feijóo ha manifestado en Melilla un mensaje a favor de la tolerancia entre las diferentes creencias. «La convivencia entre culturas se construye todos los días», ha indicado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

En ese mismo sentido, el propio Feijóo ha puesto en valor su compromiso con la seguridad y la protección de las fronteras. El presidente del partido con sede en la madrileña calle de Génova ha insistido en que dará «un vuelco» a las políticas económicas y sociales que conviertan a esta ciudad autónoma y Ceuta en lugares «más prósperos y atractivos».

«Melilla es y será España. Es una frontera española y europea. Su protección no es opcional ni negociable», ha ahondado el jefe de filas del partido más votado en el Congreso de los Diputados.

No es la primera vez que el PP apela al voto musulmán para lograr mover al electorado en las ciudades autónomas. Juan José Imbroda, político popular y presidente de Melilla, se dirigió directamente a esta parte del votante para conseguir recuperar la presidencia de Melilla. Tanto es así que hubo muchos musulmanes que incluso son apoderados del partido de Feijóo.

Propuesta del PP de Barcelona

Los dirigentes populares no se habían mostrado en contra de la utilización de esta prenda, si bien el PP de Barcelona sí había propuesto prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de Barcelona por motivos de «seguridad» y para garantizar «la dignidad humana de las mujeres». Sin embargo, estas últimas son prendas que ocultan mayor parte del rostro, lo que podría dificultar la identificación de las personas que lo portan.

Daniel Sirera, líder popular en el Ayuntamiento de la ciudad condal, argumentó esta medida en que puede suponer una amenaza para la seguridad en ocasiones porque «no se puede ir con la cara tapada ni en pasamontañas». La prohibición del burka y el niqab se aplicaría a los espacios públicos de Barcelona, como escuelas o centros de salud y hospitales.

«Cuando vamos a otros países nos adaptamos a sus normas; quienes vienen a Barcelona, Cataluña y España también deben adaptarse a las nuestras», subrayó el líder popular en Barcelona. A su vez, remarcó también la esencia feminista de esta propuesta: «Una norma básica es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades».