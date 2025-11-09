Feijóo apunta a Sánchez en las tramas de corrupción: «Todos mienten para taparlo a él»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo que «Sánchez no puede cesar a ningún ministro por mentir porque ninguno miente más que él». «Todos mienten para taparlo a él», ha dicho en la clausura del congreso del PP de Andalucía, en el que ha sido reelegido Juanma Moreno.

Feijóo ha abundado en la corrupción que cerca al entorno personal y político del presidente del Gobierno y ha aseverado que «este PSOE no tiene límites». «Ni legal -cada día hay un nuevo delito investigado por la Justicia- ni moral ni tampoco tienen pudor», ha destacado el dirigente popular, que ha considerado que «no lo veremos decir una verdad, rectificar un error ni reconocer un acierto ajeno o mantener un principio o compromiso si lo que está en juego es el poder».

» En sus congresos aplauden a sus investigados, sospechosos y condenados, ¿se puede tener menos respeto por la gente?», se ha preguntado.

«No confiarse»

Feijóo ha confiado en que «en España ha de ganar la política que une al pueblo, la responsable, la que respeta y que sirve a todos y no a uno». No obstante, ha llamado a los suyos a «no confiarse».

«No fiemos todo a la lógica y el sentido común porque enfrente no hay lógica ni sentido común», ha lamentado, añadiendo que «está el Gobierno de la corrupción y la mentira». «Un PSOE que cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo, de mentir, de manipular, de inventar, de difamar, de retorcerlo todo para tensionar».

En este punto, ha ido relatando los diversos escándalos que rodean al Ejecutivo, como el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

«El listón ético del PSOE está en el subsuelo», ha advertido Feijóo, que ha señalado que «quien tiene que perseguir los delitos está sentado en el banquillo investigado por cometerlos», o que «un ministro sale tan pancho a felicitarse porque en el informe de la UCO no salen prostitutas, sólo mordidas y decenas de mentiras», en alusión al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

«Habrá que darle el [premio] de socialista del año. Pues ahí sigue en su puesto sin que nadie le diga que tiene que marcharse, cuando es un cese fulminante de libro», ha aseverado. En este punto, se ha preguntado: «¿Quién puede cesar a ese ministro? ¿El que no le consta lo que hacían Ábalos, Koldo y Cerdán cuando iban juntos en el coche? ¿O lo que hacía su mujer en Moncloa ni dónde estaba escondido su hermano?».

«Sánchez no puede cesar a ningún ministro por mentir porque ninguno miente más que él. Todos mienten para taparlo a él», ha resuelto.

Para Feijóo, «la gente necesita un desahogo, pero un desahogo de cinco minutos no sirve para nada». «El mayor desahogo es ganar y gobernar, es poder cambiar las cosas de principio a fin, hacer lo opuesto a lo que lleva haciendo el Gobierno estos años, elegir un gobierno para gobernar bien, con verdad, con sentido, convencer, unir, limpiar, restaurar, construir, hacer que la política sirva a la gente».

«Nada de confiarse, sólo hay un camino para que gobierne el PP, y es votar al PP, no hay otro. No nos despistemos», ha concluido.