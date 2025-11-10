Vox insta al PP a cerrar todos los centros de ilegales en la Región de Murcia: «Se puede hacer»

El presidente de Vox, en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha instado este lunes al PP a cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales en la comunidad autónoma. «El Partido Popular tiene la oportunidad este miércoles de cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma», ha dicho Antelo, recordando que «es una competencia autonómica y porque ya hemos demostrado que se puede hacer».

El líder de la formación conservadora en la región ha puesto sobre la mesa el precedente de Santa Cruz, donde lograron cerrar el centro de menas «gracias al trabajo de nuestros vocales en la pedanía, del Grupo Municipal y del Grupo Parlamentario». «Dijeron que no se podía, y hoy está cerrado», ha enfatizado, exigiendo que «no se abra ni uno más, ni en Santa Cruz, ni en Beniaján, ni en ningún lugar de la Región».

Antelo, que ha visitado la pedanía murciana de Beniaján donde los vecinos han dado la voz de alarma ante un nuevo proyecto de compra de un chalé destinado a albergar inmigración ilegal, ha aprovechado para recordar las razones que llevaron a Vox a abandonar el Gobierno regional: «Nos fuimos porque el Partido Popular aceptó el reparto de inmigrantes ilegales impuesto por Pedro Sánchez». Una decisión que, según ha subrayado, respondió a principios innegociables: «Podíamos haber seguido en una silla, traicionando a los votantes y a la Región de Murcia, pero preferimos elegir los valores, los principios y poder mirarnos al espejo sin agachar la cabeza».

Las palabras del portavoz de Vox suponen una denuncia explícita contra el PP, al que acusa de «volver a traicionar a los vecinos» con el proyecto de Beniaján. «Se proyecta nuevamente la compra de una vivienda para inmigración ilegal; no para los españoles, sino para quienes llegan saltándose nuestras leyes», ha denunciado.

La formación que lidera Santiago Abascal ha presentado una iniciativa para cerrar todos estos recursos que dependen del gobierno autonómico y que será votada este miércoles en la Asamblea murciana. En este sentido, Antelo ha sido claro: el PP tendrá que elegir este miércoles «de qué lado está: si del lado de los ciudadanos o del lado de las políticas de inmigración ilegal».

«Si es necesario entrar en conflicto con el Gobierno nacional para defender los intereses de la Región, lo haremos», ha advertido Antelo, dejando claro que su partido no dará un paso atrás: «Vox no va a agachar la cabeza ni a permitir que se sigan financiando los efectos devastadores de la inmigración ilegal en nuestros barrios y pedanías».