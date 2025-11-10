La banda de narcos liderada por Stefan Milojevic trató de captar a un concejal de Vox de Mallorca

La investigación sobre la red liderada por Stefan Milojevic revela que la organización intentó captar al concejal de Vox, en Alcúdia, Juan José Sendín, para transportar droga en sus embarcaciones, aunque el político mostró una conducta íntegra y se mantuvo al margen de los hechos.

La banda de narcotraficantes liderada por Stefan Milojevic buscaba no solo expandir su tráfico de drogas, sino también obtener influencias políticas para protegerse de posibles investigaciones. Según registros de conversaciones, el abogado Gonzalo Márquez mantuvo un diálogo con Milojevic en mayo en el que se discutían los riesgos de una posible operación policial camuflada: «Este teniente de alcalde de Vox es muy amigo nuestro», dijo Márquez, según refleja en el atestado policial al que ha tenido acceso este periódico. A lo que Milojevic respondió: «Pues a ver si nos hacemos colegas de él. Porque yo me haría colega de gente así solo para eso, para estar protegidos de mentiras».

Aunque la conversación no precisó la identidad del teniente de alcalde, la investigación reveló que se trataba de Juan José Sendín (Vox), socio de una empresa de embarcaciones en Alcúdia. La organización planeaba usar sus barcos para transportar la droga, según los investigadores.

No obstante, Sendín no accedió a colaborar ni participó en ninguna negociación, demostrando una actitud íntegra ante los intentos de la organización. Los investigadores destacaron su honestidad, subrayando que incluso los miembros más cercanos a Milojevic intentaron sondearlo sin éxito.

La investigación también evidencia la percepción de la banda sobre la justicia: según la conversación, temían que un político cambiara de opinión o que un posible «gancho policial» los delatara, lo que podría acarrearles largas condenas.

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las islas de sustancias estupefacientes estupefacientes. De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50 por ciento de los puntos de venta de la Isla, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES.