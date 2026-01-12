Un pueblo mallorquín pionero en el turismo apuesta por recuperar el esplendor del dólar

Un pueblo mallorquín pionero en el turismo en los años setenta del siglo pasado apuesta por recuperar el esplendor del dóla,r tras una década de decadencia agudizada por la pandemia del Covid que dejó en la estacada a miles de empresarios en Baleares, y en especial, en esta localidad del noreste de la Isla.

Coincidiendo con el arranque del nuevo año recién estrenado, el Ayuntamiento de Alcúdia en Mallorca está ultimando los detalles de un proyecto ya adjudicado para el que destinará casi seis millones de euros.

Un plan de remodelación integral que revertirá la imagen caduca de los 17.240 metros cuadrados de la calle Pere Mas i Reus, popularmente conocida durante décadas como la avenida del dólar dado el alto poder adquisitivo de los turistas que por allí se daban cita en restaurantes, hoteles, comercios y bares de todo tipo y condición.

Una arteria urbana referente del puerto de Alcúdia que se convertirá en un bulevar desde la carretera de Artà hasta casi los pies del Puig de Sant Martí.

La urbanización inicial de la avenida Pere Mas i Reus data de la década de los sesenta del siglo pasado. Aunque la mayor parte de las edificaciones existentes datan de los años ochenta, desde sus inicios fue un vial importante para el comercio y el sector turístico, que ha permanecido con la misma configuración hasta la actualidad y donde sólo se han ejecutado adaptaciones puntuales de la infraestructura.

Una avenida de casi un kilómetro y 20 metros de ancho que fue imagen del éxito turístico y económico de la bahía de Alcúdia, población que se dedica íntegramente a la industria turística y dispone de más de 29.000 plazas hoteleras.

La apuesta por recuperar el esplendor de la avenida del dólar tiene como finalidad su adecuación funcional, mejora y modernización, para adaptarla a las nuevas necesidades del turismo actual con la conversión del vial en un bulevar comercial-turístico mediante la pacificación del tráfico.

El nuevo eje viario mantendrá un carril de circulación en cada sentido, pero habrá reducción de la zona dedicada a calzada, ensanchamiento de las aceras, la inclusión de un carril bici y de nuevas zonas ajardinadas.

Además del embellecimiento, ajardinamiento y mejora del mobiliario urbano, las actuaciones incluidas en el proyecto que afectarán a la movilidad, incluyen su conversión en una plataforma única, integrando en el mismo nivel la calzada, aceras, carril bici y la zona de parking.

Habrá carril bici de doble sentido y anchura 2,20 metros, con mejora de las intersecciones con las calles perpendiculares a la avenida, reducción del número de aparcamientos existente, su reconversión en zonas ajardinadas y la más que necesaria pacificación del tráfico, para aumentar la sensación de seguridad de los usuarios de los modos de transporte sostenibles.

Previamente al inicio de las obras, se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el objetivo de definir la composición y la calidad de los materiales que se encuentran en el subsuelo de la traza del vial. Después se ejecutará la demolición de los pavimentos, alcorques, farolas y tala de árboles. Todo ello seguido de la excavación en zanja para las redes de servicios, y en caja, para la ejecución de los pavimentos proyectados.

La conclusión de esta reforma integral no será antes de dos años, ya que los trabajos pararán con el arranque de cada temporada turística en 2026 y 2027.