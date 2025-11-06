Cae el imperio del narco en Mallorca: 76 detenidos, toneladas de droga y 1,5 millones en efectivo

La Guardia Civil y la Policía Nacional han conseguido desmantelar una red mafiosa con conexiones internacionales: usaban balizas para espiar a los agentes y almacenaban cocaína, hachís y metanfetamina por toneladas. Entre los arrestados, un abogado de lujo, un jefe de moteros y el temido ‘El Vito’ de Son Banya.

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia. Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje.

La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, ‘El Vito’, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.

Entre el material incautado destacan 16 armas de fuego —seis reales—, silenciadores, munición para fusiles y pistolas, además de kilogramos de heroína, speed, LSD y metanfetamina. Los agentes sospechan que los cabecillas planeaban adquirir armamento de guerra, lo que eleva el nivel de alarma.

La operación, bautizada como ‘Enroque Manso Bal’, se ha desarrollado en seis fases desde 2024. En julio, una de las redadas permitió interceptar 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, listos para ser distribuidos por toda Europa.

El juez de Palma ha levantado el secreto de sumario, y lo que se ha descubierto deja sin aliento: una auténtica multinacional del crimen que convirtió a las Baleares en un punto caliente del narcotráfico internacional.

Los investigadores lo tienen claro: «Este golpe es un antes y un después. Hemos desarticulado una red que se creía intocable”. Un equipo de OKBALEARES ha estado presente en la rueda de prensa oficial de la Guardia Civil y Policía Nacional y se la ofrecemos de manera íntegra.