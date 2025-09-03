Nueva redada en Mallorca vinculada a la macrooperación contra el blanqueo y tráfico de drogas

Nueva redada en Mallorca de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Se trata de la tercera fase de la operación ‘Enroque Bal, Manso y Primo’, que ha arrancando a las 04:00 horas de la madrugada y que se centra en la desarticulación de una red de narcotráfico vinculada a la organización motera United Tribuns. Por el momento ya se han practicado 16 detenciones.

Más de 100 agentes están actuando en estos momentos en varias barriadas de Palma como La Soledad, Corea, Virgen de Lluc, y Es Rafal, además de en otros municipios de la Part Forana como Llucmajor y Manacor, donde se han practicado cinco registros.

A estas horas ya se han incautado importantes cantidades de sustancias estupefacientes y de dinero en efectivo.

El operativo está siendo dirigido por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil Civil de Algaida y por la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO). Se ha utilizado la ayuda de perros policía.

La banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península.

Durante la primera fase de la operación, las fuerzas de seguridad practicaron trece registros en distintos municipios de Mallorca, entre ellos el despacho del abogado Gonzalo Márquez, en Palma. En total, se confiscaron 1,4 millones de euros en efectivo, más de 11 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, armas de fuego, vehículos de alta gama, relojes de lujo y varias obras de arte.

El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante la primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. Las pesquisas de de Asuntos Internos concluyeron que este mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic, líder de la banda motera de los United Tribuns, y uno de los principales cabecillas de la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico.