Muere abandonado en Vietnam el cordobés que Sánchez no quiso repatriar como sí hizo con la flotilla

Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), falleció este sábado en la UCI de un hospital de Vietnam abandonado por el Gobierno de Sánchez, que sí costeó con dinero público la vuelta en avión de 21 activistas españoles de la flotilla de Gaza.

Serradilla, que acababa de cumplir 77 años, llevaba dos meses ingresado en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón). El ex profesor se encontraba de viaje turístico con su pareja en un grupo organizado por la Comunidad de Madrid. El 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Vietnam a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico.

Aunque tenía seguro de viaje, éste sólo cubría un traslado en vuelo comercial con escolta médica, una «opción totalmente inviable» dado su «estado crítico», según explicó en su momento la familia, que había impulsado una colecta solidaria en gofundme.com para reunir fondos y repatriarlo a Córdoba, donde reside su hija (Serradilla vivía en Santander).

La familia se marcó un objetivo: 200.000 euros para pagar un avión ambulancia. «Su coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico», explicaba su hija Sara. Al no llegar a esa cifra, solicitaron sin éxito al Gobierno un avión medicalizado del Ejército del Aire. La respuesta fue negativa.

A día de hoy, la campaña ha recaudado 175.000 euros y sigue recibiendo donaciones. Unas 2.600 personas han colaborado económicamente en la causa.

Serradilla permanecía en la UCI con sedación y diálisis. Tras aplicarle «cuidados paliativos para que no sufra», el portavoz de la familia, Fernando Bejar, comunicó así su fallecimiento: «Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío. Sara, Renate y Dori, que están en Vietnam, y todos los amigos de Juanma os agradecemos todo el apoyo y calor recibido».

Ahora, la familia tramita la repatriación del cuerpo: «Os pedimos paciencia, las gestiones allí no son fáciles, y aunque estamos recibiendo todo el apoyo del cónsul español en Ho Chi Minh, todo va lento. Tampoco tenemos aún las cuentas finales con el hospital, pero estamos en ello y os iremos informando. Gracias por los cientos de mensajes de condolencia que nos estáis enviando, sed pacientes. Gracias de nuevo por vuestro apoyo y generosidad».

Cabe recordar que el Gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí pagó los billetes de avión –unos 8.000 euros– de 21 españoles de la flotilla pro-Palestina, entre ellos Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, y Ana Alcalde, más conocida como Barbie Gaza. El Ejecutivo buscaba «agilizar» su regreso. Los activistas aterrizaron en Barajas, donde les esperaba un grupo de diputados y miembros de Sumar, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García.