La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander, ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para repatriarlo desde Vietnam, donde ingresó de urgencia el 10 de septiembre por una pancreatitis aguda con shock séptico. Permanece en la UCI del FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón).

Según explica su hija Sara en la web de recaudación, el docente estaba en Vietnam de viaje turístico en un grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando sufrió las «graves complicaciones» de la pancreatitis y tuvo que ser hospitalizado. Junto a él se encuentran su pareja, que viajaba con él en el grupo, y su hija, que voló a Vietnam al enterarse de lo ocurrido.

Aunque tenía seguro de viaje, ya ha llegado a su límite de cobertura, por lo que de seguir en el país asiático los gastos médicos y de estancia se irán acumulando. El deseo de la familia es repatriar a Serradilla «lo antes posible», pero el seguro sólo cubre un traslado en vuelo comercial con escolta médica, «opción totalmente inviable» dado su «estado crítico». Los médicos lo desaconsejan.

«En estos momentos, su situación sigue siendo muy grave. La única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico», apunta Sara, que quiere traer a su padre de vuelta a Córdoba, donde ella reside, para que continúe allí su recuperación y cuidado.

El coste de ese avión ambulancia supera la capacidad económica de la familia, que ha abierto una recaudación en gofundme.com (puede colaborar en este enlace) con el objetivo de recaudar 200.000 euros. Tres días después del lanzamiento, la campaña acumula 95.047 euros y 1.055 donaciones, casi la mitad de la cifra marcada.

La familia se ha mostrado «cada vez más agradecida» por el apoyo ciudadano: «Él se lo merece, es una gran persona, muy querida en sus entornos laborales y sociales, pero, aun así, la respuesta está desbordando todas nuestras expectativas», han apuntado.