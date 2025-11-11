Ni nieve ni granizo: esto es lo que va a provocar en España la borrasca que está a punto de llegar

Lo que va a provocar en España la borrasca que está a punto de llegar pone los pelos de punta, será mejor que nos preparemos para lo peor, según la AEMET. Lo que llega en estas próximas jornadas de cambios puede ser esencial que tengamos en mente. Nos esperan una serie de cambios que pueden aparecer en cualquier momento, con la mirada puesta a una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta el momento no sabíamos que deberíamos tener por delante.

Estos días de otoño, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente. Tenemos que empezar a pensar en un cambio de rumbo que puede acabar siendo el que se adaptará a unas necesidades en las que todo puede ser posible. Las altas temperaturas en algunas zonas ponen en riesgo lo que tenemos por delante y que puede estar esperándonos de una manera que es casi imposible de predecir. Tocará ver qué es lo que nos espera en estos días de cambios y de un otoño que ya apunta maneras.

Ni granizo ni nieve

El cambio de temperaturas que tenemos por delante llegará acompañado de una situación poco común que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Nos preparamos para unos fenómenos que asustan, pero cuidado, no tendremos que refugiarnos rápidamente ante la llegada de un granizo que hasta la fecha ha causado estragos.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo esencial en estos momentos, tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que esta borrasca puede causar estragos.

En días pasados han hecho estas borrascas de alto impacto que las temperaturas desciendan a esta este punto en el que la nieve ha acabado siendo una de las grandes protagonistas. Un cambio que puede ser esencial en estas jornadas en las que el tiempo siempre tiene algunas novedades destacadas en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio que afectará gran parte del país. España se prepara para una borrasca que puede llegar en cualquier momento y lo cambiará todo de una forma sorprendente.

Lo que va a provocar a España esta borrasca que llegará en breve

Media España se prepara para la llegada de una borrasca que puede causar estragos, con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET tocará estar pendientes de un cambio que puede ser clave en estos días.

Estos expertos no dudan en advertir que: «Se espera que la borrasca Claudia permanezca casi estacionaria al oeste de la Península, ralentizando el movimiento de un frente en su parte norte mientras que su parte sur cruza Canarias de oeste a este. Dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad occidental de la Península y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. Las precipitaciones afectarán a la mitad occidental peninsular. Serán persistentes el oeste de la meseta norte y especialmente en Galicia, con probables chubascos localmente fuertes y sin descartar alguna tormenta en el oeste y sur de dicha Comunidad. En Canarias estará muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos con precipitaciones generalizadas más persistentes en la parte sur y oeste de las islas de mayor relieve en la primera mitad del día. En estas zonas serán probables chubascos localmente muy fuertes acompañados por tormenta. No se descartan precipitaciones también fuertes, pero menos probables sotavento. Posibles nieblas matinales en puntos de la fachada mediterránea y brumas frontales en el oeste peninsular y en Canarias. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso en el cuadrante sureste con ascensos en el resto y Baleares. Descensos en Canarias. Las mínimas tendrán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, con probables aumentos, localmente notables en el interior de la mitad norte, mientras que en Canarias aumentarán en las islas orientales y sin cambios en el resto».

Siguiendo la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, de componentes sur y este en la mediterránea y este y noreste en litorales mediterráneos con levante en el Estrecho. Se prevén intervalos de fuerte en litorales atlánticos y Golfo de Cádiz así como rachas muy fuertes en entornos montañosos de la mitad norte y del oeste de Extremadura y Andalucía. En Canarias vientos moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes en el interior de las islas de mayor relieve».