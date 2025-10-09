El Meteocat lo hace oficial: lluvias muy fuertes en Barcelona a partir de esta hora

Barcelona se prepara para recibir lluvias muy fuertes, a partir de esta hora, Meteocat no duda en lanzar una importante alerta. La realidad es que estamos ante un otoño de esos en los que las temperaturas pueden hacernos mirar el calendario. No parece un otoño de esos que tenemos por delante determinadas situaciones en las que el frío se hace notar, una estación que ha empezado con una suavidad que las lluvias se encargan de tirar por tierra de una forma nunca vista.

Hace sólo unos días estábamos muy pendientes de unas lluvias que han llegado a toda velocidad y que, sin duda alguna, se han acabado convirtiendo en una de las más intensas. Han llegado con tanta fuerza que, han acabado siendo el principal riesgo para una población que está muy pendiente de determinados cambios que pueden llegar en cualquier momento. Es hora de estar muy pendientes de un cielo que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en la antesala de algo más, de un giro radical que puede ser el que nos marcará muy de cerca con ciertas novedades que serán esenciales. Ahora más que nunca tocará estar pendientes de estas lluvias.

Lo hace oficial el Meteocat

Meteocat se prepara para hacer oficial una serie de novedades que pueden llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabarán marcando estos próximos días. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en unas jornadas que para muchos son casi festivas.

Esta recta final de una semana en la que hay muchos planes por delante, puede acabar en más de una sorpresa del todo inesperada. Tendremos que estar pendientes de un cielo que nos irá dando más de un peligro asociado a esas lluvias que caen de forma intensa.

Nos hemos acostumbrado a ver llegar las DANAS después del verano, aunque no es nada habitual. Las altas temperaturas de días pasados acaban siendo uno de los elementos que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado.

Son días de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones y que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden hacer que las alertas se activen de forma inmediata, el mal tiempo acabará siendo una realidad en estas próximas jornadas.

Las lluvias fuertes llegan a Barelona

La realidad es que nos enfrentamos a unas lluvias que pueden causar estragos en Barcelona y en gran parte de esta comunidad autónoma. Cataluña se prepara para una nueva alerta que realmente puede acabar cambiándolo todo de una manera que nos costará creer.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto. Probables chubascos localmente fuertes en el litoral de la mitad sur, que pueden venir acompañados de tormenta o extenderse por la tarde a otras zonas del interior de la provincia de Barcelona y de forma dispersa a Pirineos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso, ligero en la depresión central. Viento flojo a moderado del norte en el Ampurdán; en el resto, viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a este y sureste en el tercio sur durante la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes que pueden venir acompañados de tormenta en el litoral sur y provincia de Barcelona».

La situación no será muy distinta para el resto del país: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con la dana Alice dejando cielos nubosos o cubiertos en las islas y mitad nordeste peninsular. Se darán precipitaciones, débiles y dispersas, en el Cantábrico y norte de Galicia, y más abundantes y con tormenta en el tercio oriental y oeste de Baleares, donde se esperan fuertes y ocasionalmente con granizo. Es probable alcanzar intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares. A lo largo del día los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin descartarse en otros puntos de Baleares y en el sistema Central. Predominio de cielos poco nubosos en la mitad suroeste peninsular, con nubosidad de evolución por la tarde principalmente en zonas de montaña. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Probables nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinos en el tercio norte peninsular, así como de forma dispersa en el interior sureste, Baleares, Estrecho y Melilla. Calima ligera en altura en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en Baleares y mitad nordeste peninsular, localmente notables en zonas del interior este, y con aumentos en el oeste de Extremadura y Huelva. Mínimas en ascenso en el tercio nordeste y en descenso en la mayor parte de la vertiente atlántica. Pocos cambios térmicos en el resto».