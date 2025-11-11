El mallorquín que pone música al orgullo de ser español: así suena ‘Viva España’

Un vecino de la localidad mallorquina del Arenal de Llucmajor, José Domingo Gómez, ha compuesto y lanzado una canción patriótica española llamada ‘Viva España’. Bajo el nombre artístico de Sandro Varas, este hombre pretende «dar aliento» a un país que él considera «dormido».

El ‘hit’ musical tiene casi 100 mil visitas en Youtube y ha sido usado por algunos partidos políticos como Vox para sus mítines. Además, la canción ha traspasado fronteras y se ha escuchado en diferentes discotecas de Europa en su versión ‘afrohouse’ del DJ Arón Sevilla o incluso en eventos de flamenco de Alemania.

La canción fue escrita y compuesta en el año 2021 con la inestimable ayuda de Pablo Chando, el guitarrista de la banda mallorquina ‘La Granja’. «Soy patriota y he hecho una canción para los españoles y por la mala situación que vive el pais», asegura a OKBALEARES el cantante Sandro Varas.

Letra de la canción

Esta canción, es para la gente de mi tierra

La tierra que me vio nacer y la tierra, que me verá morir, viva España.

El respeto a mis colores

De esta mi España querida

Que todos llevamos dentro

Y a veces tan dolorida

Y a todo el que pise este suelo

Le pido con gentileza

Que respete nuestro pueblo

Y respete nuestra grandeza

Viva España, que viva España

Deste Cantabria hasta las Canarias

Y que se enteren en el mundo entero

Que no me rindo yo soy guerrero

Viva España, que viva España

De Finisterre hasta la Giralda

Desde la Rambla de Barcelona

Así es la tierra que me enamora

Desde siempre hemos sido fuertes

No hemos tenido miedo a la muerte,

Más allá de nuestras fronteras,

Todos respetan nuestra bandera

Viva España, que viva España

Deste Cantabria hasta las Canarias

Y que se enteren en el mundo entero

Que no me rindo yo soy guerrero

Viva España, que viva España

De Finisterre hasta la Giralda

Desde la Rambla de Barcelona

Así es la tierra que me enamora

Esa gente buena de mi España honrada, sobre todo orgullosa. ¡Sí!

¡Viva España! ¡Que viva España! Te lo digo con todo mi alma.

¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!

¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!

¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!