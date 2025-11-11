El mallorquín que pone música al orgullo de ser español: así suena ‘Viva España’
La canción ha sonado en numerosas discotecas de Europa y ha sido usada por partidos políticos españoles
Un vecino de la localidad mallorquina del Arenal de Llucmajor, José Domingo Gómez, ha compuesto y lanzado una canción patriótica española llamada ‘Viva España’. Bajo el nombre artístico de Sandro Varas, este hombre pretende «dar aliento» a un país que él considera «dormido».
El ‘hit’ musical tiene casi 100 mil visitas en Youtube y ha sido usado por algunos partidos políticos como Vox para sus mítines. Además, la canción ha traspasado fronteras y se ha escuchado en diferentes discotecas de Europa en su versión ‘afrohouse’ del DJ Arón Sevilla o incluso en eventos de flamenco de Alemania.
@josegomez11_11 VIVA ESPAÑA SANDRO VARAS MALLORCA BCM DISCOTECA #BCM #MALLORCA #AARONSEVILLA #ESPAÑA #FIESTA ♬ sonido original – 👑 JOSÉ GÓMEZ 11 👑
La canción fue escrita y compuesta en el año 2021 con la inestimable ayuda de Pablo Chando, el guitarrista de la banda mallorquina ‘La Granja’. «Soy patriota y he hecho una canción para los españoles y por la mala situación que vive el pais», asegura a OKBALEARES el cantante Sandro Varas.
Letra de la canción
Esta canción, es para la gente de mi tierra
La tierra que me vio nacer y la tierra, que me verá morir, viva España.
El respeto a mis colores
De esta mi España querida
Que todos llevamos dentro
Y a veces tan dolorida
Y a todo el que pise este suelo
Le pido con gentileza
Que respete nuestro pueblo
Y respete nuestra grandeza
Viva España, que viva España
Deste Cantabria hasta las Canarias
Y que se enteren en el mundo entero
Que no me rindo yo soy guerrero
Viva España, que viva España
De Finisterre hasta la Giralda
Desde la Rambla de Barcelona
Así es la tierra que me enamora
Desde siempre hemos sido fuertes
No hemos tenido miedo a la muerte,
Más allá de nuestras fronteras,
Todos respetan nuestra bandera
Viva España, que viva España
Deste Cantabria hasta las Canarias
Y que se enteren en el mundo entero
Que no me rindo yo soy guerrero
Viva España, que viva España
De Finisterre hasta la Giralda
Desde la Rambla de Barcelona
Así es la tierra que me enamora
Esa gente buena de mi España honrada, sobre todo orgullosa. ¡Sí!
¡Viva España! ¡Que viva España! Te lo digo con todo mi alma.
¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!
¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!
¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España!