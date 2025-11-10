Así es Andy de ‘Andy y Lucas’: su edad, su verdadero nombre, hijos, su pareja y dónde vive

Durante más de 20 años, el nombre de Andy estuvo ligado de manera inseparable al de Lucas. Juntos formaron uno de los dúos más exitosos de la música española, capaces de emocionar a varias generaciones con temas que se convirtieron en clásicos, como Son de amores o Tanto la quería. Pero tras dos décadas de amistad, giras y discos compartidos, la historia común de los dos gaditanos llegó a su fin. Con la gira Nuestros últimos acordes pusieron punto final a una etapa que marcó a toda una época del pop español. ¿El problema? Que todavía hay gente que no conoce bien al protagonista de nuestra noticia, por eso en OKDIARIO tenemos respuesta todas las preguntas que te estás haciendo.

¿Cuántos años tiene Andy?

Andrés Morales Troncoso, conocido artísticamente como Andy, nació el 4 de abril de 1982 en Cádiz. Tiene 43 años y lleva más de la mitad de su vida dedicado por completo a la música. Desde su adolescencia, mostró un talento natural para componer y cantar, una pasión que lo llevó a formar un dúo con su amigo del colegio, Lucas González. Juntos saltaron a la fama a principios de los 2000, pero la vida ha acabado separándoles.

¿Cuál es el verdadero nombre de Andy?

Pocos saben que el nombre real del artista es Andrés Morales. Hijo de una familia trabajadora y el mayor de tres hermanos, creció en un entorno sencillo, donde la música era un refugio y una forma de expresión. En distintas entrevistas ha reconocido que su infancia estuvo marcada por la presencia constante de sus abuelos, quienes asumieron un papel decisivo en su educación mientras sus padres trabajaban para sacar adelante a la familia. «A mí me han criado mis abuelos», recordaba con emoción en una conversación con Toñi Moreno en Canal Sur.

¿Quién es la pareja de Andy y cuántos hijos tiene?

En el terreno personal, Andy siempre ha sido un hombre discreto. Es padre de dos hijos, Claudia, de 17 años, y Andy Jr., de 5. A lo largo de los años, ha compaginado su carrera musical con su papel de padre, intentando mantener a su familia al margen del ruido mediático.

En lo sentimental, Andy estuvo casado con Trini Bueno, madre de su hijo menor. Tras su separación, el cantante inició una nueva relación con Clara Gonçalves, maquilladora y profesional. Ella ha sido una de las personas más cercanas al cantante en su nueva etapa en solitario, participando incluso en algunas de sus sesiones de fotos y proyectos profesionales.

¿Dónde vive?

Andy reside actualmente entre su ciudad natal. Su vida sigue vinculada al sur, al mar y a esa esencia gaditana que ha marcado su manera de ver el mundo. El cantante ha reconocido en varias ocasiones que su lugar de descanso ideal sigue siendo su tierra, donde puede desconectar, estar con sus hijos y disfrutar del ritmo de la vida fuera de los escenarios.

Qué pasó entre Andy y Lucas

La historia de Andy y Lucas es una de las más interesantes de la industria musical. Juntos vendieron millones de discos, llenaron estadios y representaron el espíritu del pop flamenco que marcó los años 2000. Sin embargo, el desgaste de los años, las diferencias personales y las tensiones acumuladas acabaron por fracturar la relación entre ambos. La gira Nuestros últimos acordes fue concebida como una despedida definitiva. Aunque públicamente intentaron mostrar unidad, lo cierto es que las declaraciones posteriores de Lucas González dejaron entrever un distanciamiento difícil de reparar.

Fuentes cercanas a ambos artistas han confirmado que la relación entre ellos es prácticamente inexistente. A pesar de que durante años compartieron todo, las diferencias profesionales y personales acabaron por separarlos.

Con su carácter tranquilo y reservado, Andy ha afrontado el final del dúo como una oportunidad para reinventarse. Lejos del ruido mediático, prepara nuevas canciones con un estilo más personal, sin perder la esencia que le hizo famoso. Para él, el adiós de Andy y Lucas significa el principio de una nueva etapa.

Ahora queda por ver si Lucas González decide tenderle la mano y olvidar los conflicto del pasado. Aunque la relación entre ambos se ha enfriado con el paso del tiempo, muchos seguidores confían en que, más allá de las diferencias, el respeto y los recuerdos compartidos prevalezcan. Andy ha evitado pronunciarse con sobre su ex compañero, manteniendo una actitud conciliadora y centrada en su futuro profesional, lo que deja abierta la posibilidad de una reconciliación. No obstante, cabe la posibilidad de que, en algún momento estalle y lo cuente todo. ¿Qué opción tomará?