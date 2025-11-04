El nombre de Lucas González, la mitad del emblemático dúo Andy y Lucas, ha vuelto a ocupar titulares. Esta vez no por motivos musicales, sino por las sorprendentes declaraciones emitidas en el programa El tiempo justo, de Telecinco. Luis Pliego, director de una conocida revista de la crónica social en nuestro país, desveló en directo detalles sobre la supuesta situación financiera del artista, que contrastan con la imagen de estabilidad y éxito que el gaditano había transmitido hasta hace poco. «Él decía que era millonario, que vivía de rentas y que no necesitaba trabajar para vivir», explicó Pliego ante Joaquín Prat y el resto de colaboradores.

Sin embargo, según la información que maneja el periodista, la realidad económica de Lucas sería mucho más delicada. «Tiene entre tres y cinco propiedades, de las cuales tres siguen hipotecadas. Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez», añadió dejando al público y a los tertulianos visiblemente sorprendidos. El periodista también aseguró que el cantante habría solicitado un crédito personal para hacer frente a otras deudas acumuladas. Según sus cálculos, Lucas afrontaría pagos mensuales de unos 5.000 euros en hipotecas y mantendría una deuda con el banco cercana a los 400.000 euros. «Entendemos también por qué se ha hecho esta gira de despedida: había una necesidad económica, contrariamente a lo que él había dicho», señaló Pliego, sugiriendo que la última gira de Andy y Lucas podría haber estado motivada más por la urgencia financiera que por el deseo artístico de cerrar una etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Tiempo Justo (@eltiempojustotv)

Las declaraciones no tardaron en generar debate en el plató. Algunos colaboradores recordaron que, durante los meses previos a la separación del dúo, Lucas había afirmado públicamente que no necesitaba volver a trabajar. «Hace poco dijo que era millonario y que podía vivir de lo que había ganado. Si miente en algo que se puede comprobar, ¿en qué más no mentirá?», se preguntaban algunos tertulianos. Otros, sin embargo, defendieron que el artista podría estar utilizando los beneficios de la gira para sanear sus cuentas y afrontar compromisos pendientes con la banca. «Está claro que por algún lado se va el dinero», remató Pliego para cerrar el tema, sin dar más detalles sobre la situación actual del cantante.

El dúo Andy y Lucas, que marcó a toda una generación con éxitos como Son de amores o Tanto la quería, se disolvió recientemente tras más de veinte años de trayectoria. Aunque en un principio la retirada se justificó por motivos de salud de Lucas, el tiempo ha revelado tensiones personales y profesionales entre ambos. En su paso por El Hormiguero, los artistas ya habían adelantado que su relación no atravesaba el mejor momento, pero nadie imaginaba que el final llegaría acompañado de reproches públicos y rumores financieros.

Lucas González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras la gira de despedida, Andy ha iniciado su camino en solitario con un nuevo proyecto musical que verá la luz antes de final de año, mientras Lucas ha optado por mantenerse en silencio en medio de los rumores sobre su situación económica. La distancia entre ambos se ha hecho visible en redes sociales, donde han compartido mensajes que muchos interpretan como indirectas: Andy agradeciendo el apoyo de sus seguidores y Lucas con una enigmática frase: «La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita». Entre reproches velados y nostalgias compartidas, queda el recuerdo de dos artistas que pusieron banda sonora a los años 2000 y que hoy transitan sendas muy distintas.